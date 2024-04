Soltvedt beklaget til Tromsø-supporterne etter måldobbel: – Mistet litt hodet

Mandagens serieåpning var et oppgjør mellom to av medaljevinnerne i fjorårets sesong. Der viste Brann at de har brukt vinteren godt og vant til slutt et spennende oppgjør.

Joachim Soltvedt scoret to ganger i seieren. Det første kom på straffespark, mens mål nummer to var en perle fra 20 meter.

Etter kampen trakk han fram feiringen av det andre målet.

– Jeg må bare beklage feiringen overfor Tromsø-fansen. Det var ikke meningen å feire foran dem, men det ble litt langt bort til mine egne. Jeg feiret med at jeg frøs litt, men Tromsø er en veldig fin by. Jeg mistet litt hodet, sa Soltvedt til TV 2.

Han måtte byttes ut med en smell i leggen.

– Jeg fikk en smell i 1. omgang som stivnet mer og mer, så jeg måtte gi meg, sa Soltvedt.

– Idiotisk oppførsel

Også Aune Heggebø og Bård Finne noterte seg for scoring. Sistnevnte scoret 16 mål forrige sesong, og kom seg raskt i gang i årets første seriekamp.

Lasse Nordås, som ble byttet inn i 1. omgang, reduserte to ganger for Tromsø, men nærmere kom ikke vertene, som også måtte tåle rødt kort på Anders Jenssen et kvarter før slutt. Han reagerte sterkt på en situasjon og fikk sitt annet gule kort.

– En idiotisk oppførsel av Jenssen, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Før pause fikk Brann seg en kalddusj da Ulrik Mathisen måtte byttes ut med trøbbel.

Manglet kapteinen

Brann ble nummer to bak seriemester Bodø/Glimt forrige sesong og skal til høsten spille kvalifisering til conferenceligaen. Det samme skal Tromsø, som har mistet både trener Gaute Helstrup og stopper Jostein Gundersen til erkerival Glimt i vinter.

Assistent Jørgen Vik og Gard Holme har siden fått treneransvaret. De rød- og hvitstripete endte på en sterk tredjeplass i fjor.

– Vi var kanskje litt preget i åpningen av kampen, men så synes jeg vi hever oss og gjøre en god 2. omgang. Vi er på vei til et eller annet, sa Holme til TV 2.

Mandag måtte de klare seg uten kaptein Ruben Yttergård Jenssen og nysigneringen Vetle Skjærvik. De hadde begge karantene etter utvisninger i treningskamper.

Brann åpnet godt og kom til en stor sjanse etter fem minutter, men Finnes avslutning gikk over mål.

Etter et snaut kvarter var Finne på farten igjen, men han rakk ikke avslutte før han ble taklet av Jenssen. I etterkant ble dommer Sigurd Kringstad sendt bort til VAR-skjermen, der han konkluderte med at taklingen var av det ulovlige slaget, og dermed ble det straffespark. Soltvedt var sikker.

Brann fortsatte å spille bra, og noen minutter senere lå ballen igjen i mål. Mathisen kom seg inn i feltet og avsluttet, men ballen gikk via leggen til Finne og satte TIL-keeper Jakob Haugaard ut.

Spenning

Fem minutter før hvilen måtte Mathisen kaste inn håndkleet. Like før så det ut til at han kjente på noe etter en duell med Haugaard.

Åtte minutter ut i annen omgang scoret Soltvedt igjen da han mottok ballen på om lag 20 meter. 28-åringen, som har en god venstreslegge, fikk god tid og banket den i nettet.

Yaw Paintsil var svært nær ved å redusere etter en time, men ballen strøk utsiden av stolpen. Noen minutter senere skulle vertene få sitt mål. Brann-keeper Mathias Dyngeland reddet først Vegard Erliens skudd, men på returen siktet Nordås godt og fant hjørnet.

Snaut ti minutter senere kom Tromsø på en overgang, og etter hvert fikk Nordås ballen ute på kanten. Han dro seg fri fra Brann-forsvarerne og avsluttet flott i det lengste hjørnet.

Like etterpå måtte Jenssen forlate banen etter å ha fått to gule kort. Det første fikk han da han laget straffe i 1. omgang. Heggebø ble byttet inn etter 83 minutter og trengte ikke lang tid på å fastsette resultatet med en heading på innlegg fra Niklas Castro.