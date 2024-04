Selvmål ga Viking seier i serieåpningen: – Ikke den peneste kampen

Avgjørelsen falt like før pause. Viking kom på en overgang der Zlatko Tripic drev framover med ballen, før han fant Lars-Jørgen Salvesen. Spissen forsøkte å finne Sander Svendsen med en pasning inn i feltet, men der var Sander Christiansen uheldig og banket ballen i eget mål i klareringsforsøket.

Viking var det beste laget i store deler av kampen og kunne scoret flere ganger, blant annet ved Salvesen og Tripic.

– Det var en sliteseier. Det var ikke den peneste kampen fra vår side i annen omgang. En helt OK dag, sa Tripic til TV 2.

Sarpsborg skapte også sjanser, men fant ikke veien til nettmaskene. På overtid kom Henrik Meister gjennom inne i feltet, men Viking-keeper Patrik Gunnarsson stormet ut og fikk avverget.

– Det var litt slitne bein og hoder. Det er deilig med tre poeng i første kamp, sa Tripic.

Tidlig Viking-smell

Viking fikk en smell da Sondre Bjørshol måtte byttes ut med skade allerede etter et par minutters spill. Backen så ut til å ha problemer med låret og var tydelig frustrert da han forlot banen.

Etter en halvtime ropte Sarpsborg på straffespark da Sondre Ørjasæter gikk i bakken, men det syntes verken dommer Kristoffer Hagenes eller VAR at de fortjente.

Like før pause gikk Viking opp i ledelsen. I annen omgang skapte begge lag sjanser, men det ble ikke flere mål.

Viking var lenge med i gullkampen forrige sesong, men en dårlig avslutning på sesongen ga til slutt fjerdeplass. Sarpsborg ble nummer åtte.

Optimistisk Johansen

Viking møter regjerende mester Bodø/Glimt i neste runde, mens Sarpsborg tar imot Odd.

Viking har i løpet av vinteren solgt både Markus Solbakken (Sparta Praha) og David Brekalo (Orlando City).

Sarpsborg på sin side måtte klare seg uten Stefan Johansen og Rafik Zekhnini i mandagens serieåpning. De har begge små skadekjenninger og er ventet tilbake på banen om kort tid.

– Kneet begynner allerede å bli mye bedre. Det er vanskelig å si om jeg er tilbake allerede neste uke eller om et par uker, men det er absolutt et håp om at jeg kan spille mot Odd neste søndag. Det er målsettingen, sa Johansen til Sarpsborg Arbeiderblad.

