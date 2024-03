Newcastle snudde til seier etter dommerkritikk: – Han gjør ikke jobben sin

Barnes ble byttet inn etter 67 minutter og ble avgjørende med to nettkjenninger i Premier League-kampen. Den siste kom på overtid. Før det hadde Alexander Isak scoret to ganger for Newcastle, begge på straffespark, mens Michail Antonio, Mohammed Kudus og Jarrod Bowen scoret for gjestene.

På overtid i 1. omgang sendte Kudus gjestene i ledelsen 2-1, men ikke uten kontrovers. West Ham fikk frispark, men i samme situasjon ble Newcastle-spiller Fabian Schär liggende og holde seg til ansiktet.

West Ham tok frisparket mens sveitseren lå nede, og Kudus satte etter hvert ballen i mål.

TV-bildene viste en meget frustrert Newcastle-manager Eddie Howe, som mente dommer Rob Jones burde stoppet spillet.

– Gjør ikke jobben sin

Han fikk støtte i Viaplays pausestudio.

– Dommeren burde aldri tillate at West Ham får ta et hurtig frispark når det ligger en Newcastle-spiller nede og tar seg til hodet, men Newcastle står og sover og forventer at dommeren blåser av. Da får West Ham de meterne de trenger og straffer dem brutalt, sa ekspert Pål André Helland på sendingen.

– Det er dommeren sitt ansvar å holde igjen frisparket. Jeg forstår at Newcastle tenker at dommeren skal gjøre noe, men det gjør han ikke. Da gjør han ikke jobben sin, la Sigrid Heien Hansen til.

Svensken står med 14 nettkjenninger i ligaen denne sesongen, mens Bowen har scoret 15 mål. Erling Braut Haaland er på toppen med sine 18.

På overtid ble Anthony Gordon utvist for Newcastle etter to gule kort.

Skadeplaget

Newcastle har hatt en middels sesong i Premier League etter den svært sterke fjerdeplassen sist sesong. De havnet i en tøff pulje i mesterligaen, og laget har også slitt en del med skader.

Lørdag ble Miguel Almirón byttet inn etter pause, men det ble bare ti minutter på banen før han måtte byttes ut igjen med en kjenning.

West Ham har på sin side levert godt i både PL og europaligaen. David Moyes' lag skal spille kvartfinale i europaligaen mot Leverkusen.

