Tallknuserne har analysert gullkampen i Premier League – slik vil nøkkelhelgen påvirke tittelracet

Statistikkselskapet har tatt for seg samtlige av de ni scenarioene som kan oppstå på tvers av kampene Manchester City – Arsenal og Liverpool – Brighton.

Ved fem scenarioer har Optas supercomputer regnet seg fram til at City vil stå igjen som tittelfavoritt med ni serierunder igjen å spille. I tillegg til de tre som inneholder City-seier, vil et uavgjortresultatet mellom City og Arsenal også bety at de lyseblå er favoritter til tittelen dersom Liverpool taper eller spiller uavgjort mot Brighton.

Arsenal står igjen som gullfavoritt dersom laget slår City og det samtidig blir uavgjort eller Brighton-seier i kampen på Anfield. Med andre ord ved to ulike scenarioer.

Liverpool har prosentene på sin side dersom de selv slår Brighton, og det enten ender uavgjort eller med Arsenal-seier i storkampen mot City. De står i likhet med Arsenal igjen som gullfavoritt ved to ulike scenarioer.

Ved City-seier mot Arsenal og Liverpool-tap mot Brighton, har Opta kalkulert seg fram til at de lyseblå fra Manchester har 70 prosent sjanse for å stikke av med gullet. I motsatt ende av skalaen gis Arsenal kun ni prosent tittelsjanse dersom de taper mot City og Liverpool tar tre poeng hjemme mot Brighton.

Slik varierer prosentspennet til de tre lagene (minste og største mulige prosentsjanse for å ta Premier League-gullet etter helgens kamper):

Manchester City: 20–70

Liverpool: 17–47

Arsenal: 9–49

Les også: Lørdagens direkte TV-sport. Full rulle i Premier League