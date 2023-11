Kåffas stadionplaner endelig godkjent: – Betyr utrolig mye

Utviklingen i stadionprosjektet kommer fram i en uttalelse fra KFUM.

«Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om oppføring av KFUM Familiearena tilhørende anlegg, som vi mottok 12.10.2020», står det i pressemeldingen.

– Vi opplever helt fantastiske dager i KFUM om dagen. Fredagens beskjed betyr utrolig mye både for vår satsing på topp og bredde. Dette er strengt tatt den siste godkjenningen vi trenger for å bygge det vi har drømt om i mange år, sier KFUMs daglig leder Thor-Erik Stenberg.

Nå gjenstår det bare at bystyret vedtar den kommunale garantien. Klubben skriver at det forhåpentlig kan skje i slutten av november.

– Den kommunale garantien handler om finansieringen, men det er denne rammetillatelsen vi trenger for å kunne bygge. Nå handler det om å gå i gang for fullt med detaljprosjekteringen, å gå gjennom alle underlag på nytt. Så skal det til slutt tas en endelig beslutning på at vi faktisk skal gå i gang med bygging, men slik det ser ut nå bør det være realistisk at vi kan sette spaden i jorda sommeren 2024, sier Stenberg.

Byggetiden anslås å ta mellom 18 og 24 måneder. KFUM må dermed finne andre løsninger til hjemmebane i mellomtiden.

