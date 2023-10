KFUM frykter eliteseriespill utenfor Oslo: – Vi jobber knallhardt for at det ikke skal skje

EKEBERG (Dagsavisen): Søndag klokka 15.00 tar KFUM imot Raufoss til sesongens fjerde siste seriekamp. Og årets siste hjemmekamp på Ekeberg. Oslo-klubben kan sikre opprykket dersom de vinner, samtidig som Kongsvinger taper borte mot Jerv, og Start avgir poeng borte mot Mjøndalen. Det kan selvsagt være litt mye å be om, men Kåffa har likevel opprykket i sine egne hender.

Den siste hjemmekampen, mot Skeid 5. november, er allerede flyttet til Intility Arena.

To seire på de fire siste kampene er alt som trengs for at KFUM krabber opp på landets øverste nivå for første gang i klubbens historie.

Lisenskrav

Det virker sannsynlig.

Såpass sannsynlig at klubben allerede har begynt å sondere terrenget med tanke på hvor de kan spille eliteseriefotball. Med spill på landets øverste nivå følger det nemlig enda strengere krav for å få lisens. Det betyr at søndagens hjemmekamp kanskje blir den nest siste de spiller på KFUM Arena.

Daglig leder Thor-Erik Stenberg forteller til Dagsavisen at de er fryktelig langt unna dersom de skal oppfylle lisenskravene for spill på sin nåværende hjemmebane.

– Det vi er avhengige av for å få dette til er velvilje fra Oslo kommune, både i forhold til midlertidige godkjenninger, og økonomi - samt velvilje fra NFF rundt dispensasjoner. Det er noen absolutter man ikke kan kødde med der. Det handler om kvaliteten på banen, tilskueres sikt osv. Men jeg opplever NFF som velvillige og konstruktive, forteller Stenberg til Dagsavisen da vi møter han på kontorene på andre siden av den mye omtalte veien, som skiller garderobene fra selve idrettsanlegget.

For det har blitt mye fokus på at spillerne må krysse en trafikkert vei for å ta seg til gressmatta. Her er det også noen floker KFUM kanskje må løse. Stenberg er likevel klar på at de ikke har alle svarene ennå.

– For det første må man rykke opp, men KFUM har tenkt tanker, og det er gjort forundersøkelser. Foreløpig er det på tenkestadiet, sier han.

KFUM får mye å gjøre

Klubblisensansvarlig i NFF, Runde Nordhaug forteller til Dagsavisen at KFUM har en hektisk periode foran seg, dersom de skal få KFUM arena godkjent. Allikevel utelukker ikke han heller muligheten for vi faktisk kan få se eliteseriefotball på Ekebergsletta kommende sesong.

– Han (Stenberg) har mye å gjøre, humrer Nordhaug da vi slår på tråden.

– Det vi har konkludert med er at spilleflata er grei, og vanninga er bra. Så må de jo se på hvordan de skal løse fasiliteter for kampaktørene. I tillegg har du media, der det er snakk om større TV-produksjoner, journalister, som dere, og fotografer som skal ha et sted de kan ta bilder. Publikumsnivået må opp på minimumskravet, som er 3000 plasser, sier han.

Få alternativer i Oslo

Dersom førstevalget om å spille på Ekeberg ikke lar seg gjøre er det kun tre anlegg i Oslo som er gode nok til å huse eliteseriefotball. Ullevaal stadion, Intility arena og Bislett. Eller er det egentlig bare to?

– Det er ikke gitt at det er flere enn to - og det er Ullevaal og Intility. Bislett har sine utfordringer som stadion. Jeg kjenner ikke alle de, men det er sånne enkle ting som undervarme og lys. Bare det gjør at det kanskje ikke går. Det er allerede brukere på Bislett. Slik situasjonen er med Bislett, så er det vanskelig, men det er ikke vi som bestemmer over Bislett. Det er stor sannsynlighet for at Oslo kommune tilbyr Bislett. Det er ikke vårt ansvar hvilke konsekvenser det får for andre, men vi syns det høres ugunstig og vanskelig å få det til, slår KFUMs daglige leder fast.

Stenberg er likevel klar på at Ekeberg er førstevalget.

– Alternativet er å se hva som er mulig å få til på Ekeberg, det har vi kikka litt på. Så venter vi til vi er klare med å rykke opp, før vi trykker på noen knapper.

Bislett stadion er et av alternativene KFUM må se på, dersom de rykker opp til eliteserien.

Kan bli tvunget ut av Oslo

Selv om det finnes muligheter i Oslo, er ingen av alternativene soleklare. Alle har sine plusser og minuser. Lyn spiller allerede på Bislett, delvis på nåde fra Bislettalliansen, og det er ikke sikkert de ønsker enda flere fotballkamper der. På Intility spiller allerede Vålerengas herrer, damer og rekrutter. Det er en del som skal falle på plass for å gjøre plass til KFUM på permanent basis. Ullevaal virker dyrt, upraktisk, og litt i største laget.

– Betyr det at dere kan ende opp med å spille utenfor Oslo?

– I verste fall så kan det jo det. For hvis det ikke finnes arenaer i Oslo blir det vanskelig. Der er igjen litt opp til hva kommunen kan hjelpe oss med, og hvilke dispensasjoner det er mulig å få, forklarer Stenberg, og legger til:

– Vi kommer til å jobbe knallhardt for at det ikke skjer.

– Jeg er ganske trygg på at dette løser seg, men jeg kan ikke gå ut i media og si at sånn og sånn blir det ennå, fortsetter han.

Saken fortsetter under bildet.

Håpet er at publikum skal få se eliteseriefotball på Ekeberg neste sesong.

Skryter av NFF

Som nevnt er KFUM avhengige av litt hjelp, både fra kommune og forbund. Skal det bli spill på Ekeberg trenger de også penger eksternt. Stenberg forsøker å oppsummere saken veldig kort:

– For NFF er det bare å si ja eller nei. Hvis de ikke gidder å bruke tid på det her, så sier de bare «finn en stadion». Så må vi gå til Oslo kommune og så sier de «nei, vi har ikke det». Da må vi finne et annet sted. For NFF er det egentlig ganske enkelt, men jeg tror de bryr seg. De ønsker å finne gode løsninger med klubbene sine. Derfor opplever jeg dem som konstruktive, forteller han.

Har vært forberedt på et opprykk

Den aller beste løsninga for klubben hadde selvsagt vært om de kunne spilt på en ny stadion. For dere som har lest Dagsavisen i noen år er det ingen nyhet at KFUM har jobbet hardt for å få gjennomført dette. De har planene, men foreløpig ligger det på is. Til alle som tror at KFUM nå kommer skliende inn på en skøyte i eliteserien, uten å ha tenkt på tanken tidligere, kommer Stenberg med følgende beskjed:

– Husk på at vi drevet et klubbutviklingsprosjekt siden 2010-11 hvor infrastruktur er med i planene. Så det er ikke sånn at vi har lukka øya, og bare konsentrert oss om sport. Vi har svaret på vår nye hjemmebane, og har hatt det lenge. For vi har visst at dette kunne komme til å skje, sier han.

Runde Nordhaug i NFF forteller at prosjektet om KFUM nye familiearena er en stor del av grunnen til at KFUM har fått dispensasjon, og at det også er helt avgjørende for at KFUM kan kunne få dispensasjoner for spill på Ekeberg også i Eliteserien.

– Det må bli gjennomført. Stadion-prosjektet er grunnen til at de også har fått spille i OBOS på sin hjemmebane. Den arenaen de har er tilgitt fordi de har det prosjektet gående. Så lenge det prosjektet er levende kan det også hjelpe dem med å få dispensasjoner for spill i Eliteserien, forteller han til Dagsavisen.

– Det gjør at vi kanskje ikke går inn på hver minste detalj og pirker, men det må være funksjonelt, påpeker han.

Nordhaug viser også til at Stenberg og KFUM har levert det de har lovet tidligere, og har sånn sett en troverdighet overfor NFF.

– De har vist god gjennomføringsevne på det her tidligere, men det er klart at vi må ha gode garantier for at det er klart til seriestart. Når det er klart at de rykker opp går vi i enda tettere dialog. For oss betyr det ikke noe om de spiller på Ekeberg, Intility, Nadderud eller Bodø. Det viktige er at de tilfredsstiller minimumskravene. Det blir helt opp til klubben, forteller Nordhaug.

Anleggssituasjonen i Oslo

Nadderud er et nytt alternativ som Nordhaug her lanserer. Bodø er kanskje ikke like aktuelt. KFUM håper på Ekeberg, og setter pris på at et eventuelt opprykk kan være med å rette fokuset på anleggssituasjonen i Oslo. At det ikke skal være plass til mer enn ett lag i toppdivisjonen i fotball på grunn av manglende arenaer er et kapittel for seg selv.

– Håper jo at oppmerksomheten dette skaper kan være med på å sette fokuset på anleggssituasjonen. Oppmerksomheten rundt de behovene som vi har er jo én ting, men dette dreier seg om hele Oslo-fotballen. Skal vi dra det litt vekk fra oss, og se på anleggssituasjonen i Oslo by, så har jo Grorud, Skeid og Kåffa levd med disse midlertidighetene, og svetta hvert eneste år. Det har blitt brukt masse unødvendige penger på infrastruktur, som kunne vært brukt på annen aktivitet i idrettslagene. Alle tre er jo breddeidrettslag, sier Stenberg.

– Er du redd for at et eventuelt opprykk vil koste mer enn det smaker?

– Nei. Vi skal bruke et eventuelt opprykk på å skape ytterligere vekst, og synergier og engasjement i KFUM-kameratene. Vi kommer ikke til å ta noen økonomiske risikoer som gjør at vi kommer til å havne i problemer.

Saken fortsetter under bildet.

KFUM har ved flere anledninger tidligere måttet låne Intility arena for å spille cup- og kvalikkamper.

– Vi skal opp!

Stenberg er likevel optimist med tanke på situasjonen, og virker i øyeblikket å være trygg på at de kommer til å finne en løsning som alle vil være brukbart fornøyd med. Samtidig er det fremdeles mye som er usikkert.

– Hvor er vi 1. april? Da er det serieåpning. Det vil være en del jobb som skal gjøres før vi er der. Man kan si at Kåffa er teite, og burde ikke har rykka opp. Noen sier at vi kan si fra oss plassen, men du vet hvor vi måtte spilt da? Da ender vi opp der Lyn en gang var. Det bærer rett ned i seriesystemet hvis du sier fra deg plassen. Vi skal opp!

Slik avslutter Stenberg vårt intervju. Fire kamper gjenstår altså denne sesongen for KFUM. Raufoss venter hjemme på søndag, deretter venter Sogndal borte, før Skeid blir siste motstander på formell hjemmebane, men altså på Intility. I siste runde møter de Start borte. Da bør eliteserieplassen være sikra.

