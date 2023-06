Ny overtidsscoring av Aslaksrud da Kjelsås slo VIF-rekruttene: – Ekstra deilig

GREFSEN (Dagsavisen): Et av de vanligvis svakeste bortelagene i 2. divisjon kom som ventet med en litt sterkere versjon opp til Oslos tak. Torgeir Børven og Aaron Kiil Olsen ville neppe vært med på de lengste borteturene, kanskje heller ikke Omar Bully og Jones El-Abdellaoui, som begge snuser på A-lagsplass i Vålerenga.

Som Osloklubb fikk dermed Kjelsås en av de verre hjemmekampene for sesongen, der en stolt hjemmestatistikk ble satt på prøve.

– Det er ekstra deilig å slå dem når de åpenbart stiller slik for å ta poeng fra oss. Så ender det opp med at vi tar poengene fra dem, sier Jens Aslaksrud til Dagsavisen. Han ble nemlig matchvinner på overtid for andre kamp på rad med et hodestøt som overlistet Jacob Storevik.

– Jeg scorer bare på overtid nå, smiler matchvinneren.

Etter mange store opplevelser på hjemmebane i det siste var det tøft å gjøre både hodet og beina klare til kveldens batalje.

– Det er naturlig at vi kjenner det litt i dag etter mange kamper i det siste, samtidig har vi restituert godt, men etter gode opplevelser her på Grefsen merker vi også at det er en større forventning om at vi skal slå dette laget i dag. Til slutt vinner vi fortjent, sier Aslaksrud.

I kveld kom også nyheten om at Dag-Eilev Fagermo er ferdig i Vålerenga. Han har pleid å overse rekruttlagets kamper, men var ikke å se på Grefsen i kveld. Derimot var Strømsgodset-trener Jørgen Isnes på plass, mannen som slo Fagermo og Vålerenga i går kveld.

Raid av Thorvaldsen

I førsteomgang var det et tamt Kjelsås som fikk bryne seg på teknikere som Vitinho og Omar Bully. Men gjestene slo også mye langt og det førte til et kampbilde med mange andreballer og dueller rundt disse. Da Vålerenga tok ledelsen var det en flott enkeltmannsprestasjon.

Filip Thorvaldsen, som har fått sjanser i A-lagets cupkamper, gjorde alt selv. Fra venstrekanten forserte han innover og kom helt fri mot Terje Kirsebom. Ballen sendte han ned i hjørnet.

Det var en av få sjanser i førsteomgang. Kjelsås fant ikke helt ut av presslinja, spissparet Jens Aslaksrud og Rasmus Vinge var utålmodige mot et Vålerenga som trillet mye i bakre rekker. Kiil Olsen hadde veldig mye ballinnehav. Mot slutten av omgangen var det tendenser i Kjelsås, men presisjonen på siste tredel var for dårlig.

Abbas utlignet

Etter pause var det et Kjelsås som hadde initiativet og utlignet ganske fort. Da presisjonen satt kom Ahmad Abbas til skudd, og fant det samme hjørnet som Filip Thorvaldsen. En perfekt start på omgangen for Kjelsås som fortsatte å spille Vålerenga lavt, men de største sjansene kom ikke.

Ikke før i sluttminuttene etter at en scoring ble annullert for offside. En tvilsom avgjørelse og linjedommer var tydelig usikker på om han hadde tatt riktig avgjørelse. Han spurte hoveddommer om stussen kom fra en blå spiller, og dommer Hakan Catalgøl så ut til å riste på hodet.

Aslaksrud stanget inn tre poeng

Men situasjonen skulle vise seg å ikke bli avgjørende. I sluttminuttene kom innleggene og sjansene. Jens Aslaksrud kom til flere headinger, men Jacob Storevik var god på streken. På overtid kom det en kopi av cupoppgjøret på onsdag. Sebastian Ottesen kom ned til linja og la inn i en prefekt bue der Aslaksrud ruvet i lufta og stanget inn en ny overtidsscoring.

– Man må være tålmodig så gjelder det å ta sjansen. Vi trykker på og så gjør jeg det jeg er best til, finne rommet. Og en ny på hodet er fint, sier Aslaksrud.

Ett poeng hadde vært to for lite for Kjelsås, som slet med å komme opp på den samme intensiteten vi har sett i cupsuksessen. Dette ble en svært annerledes kamp mot et ungt rekruttlag med en disiplinert tilnærming til det defensive, men på Oslos tak viser det seg å være særdeles vanskelig å få med seg noe.

– Dette var viktig å få med seg. Nå henger vi med i toppen, avslutter Aslaksrud.

Kampfakta

2. divisjon avdeling 1, runde 9 mandag

Kjelsås – Vålerenga 2 2-1 (0-1)

Grefsen kunstgress, 360 tilskuere

Dommer: Hakan Catalgøl, Løvenstad

Mål: 0-1 Filip Thorvaldsen (10.), 1-1 Ahmad Abbas (48.), 2-1 Jens Aslaksrud (90.)

Gule kort: Adrian Rønning, Noah Risberg, Vålerenga.

Kjelsås:

Terje Kirsebom - Helmer Rusten, Sigurd Martinussen, Philip Halvorsen, Ola Bjørnland (Sebastian Ottesen fra 14.) - Eivind Willumsen, Ahmad Abbas (Arman Nouri fra 88.), Jacob Blixt Flaten, Rasmus Vinge - Jens Bonde Aslaksrud, Leo Bech Hermansen (Patrick Askengren fra 80.)

Vålerenga 2:

Jacob Storevik - Noah Risberg, Aaron Kiil Olsen (William Osnes-Ringen fra 75.), Adrian Rønning, Max Bjurström - Stian Thorstensen (Michael Clinton fra 24.), Torgeir Børven, Vitinho - Filip Thorvaldsen, Jones El-Abdellaoui, Omar Bully

