Kjelsås forlenget utrolig hjemmestatistikk: – Har bygget opp en stolthet

GREFSEN (Dagsavisen): Mandag 12. juni er det ett år siden Kjelsås tapte 2-0 hjemme for Træff. Siden det tapet har Eivind Kampens menn bare ett tap (Alta i september) i ordinær tid i obligatoriske kamper hjemme på Grefsen, der de nå står med sju strake seiere.

– Det er såpass ja. Det er en god statistikk å ta med seg det, men hvorfor det er sånn er et veldig godt spørsmål. Hadde vi hatt hele oppskriften på det, kunne vi tatt med oss mange av de elementene og overført det til bortebane for å få flere seiere der også, sier Kjelsås-trener Eivind Kampen.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

Stor forskjell på hjemme og borte

Det er nemlig stor forskjell på Kjelsås hjemme og borte. På Grefsen er de best i ligaen, med 12 av 12 mulige poeng, likt med Arendal. På bortebane er det bare Vålerenga 2 som har tatt færre poeng.

– I fjor var vi ganske bra på bortebane, men det har blitt en del tyngre igjen i år. Det har nok noe med at vi nå har en gruppe spillere som fortsatt holder på å ta nivået, og som må lære seg hva som kreves for å vinne tøffe bortekamper. Det blir det neste steget for oss nå. Her hjemme har vi veldig selvtillit, og vi tør å bruke ballen og gjøre det som betaler seg, sier Kampen som tror det er en følelsesmessig side av det.

– Det krever mer av deg å vinne på bortebane. Det er ingen som skjønner hvorfor det egentlig trenger å være sånn, men jeg tror det er små nyanser før vi også knekker bortekoden. Forrige helg gjorde vi egentlig en god forestilling mot Træff, men røk på to personlige feil jeg ikke har sett her de siste par årene i hvert fall. Vi nærmer oss borte også, mener Kjelsås-treneren.

[ Cupfesten fortsetter for Kjelsås: – Nå må vi sette klubbrekord ]

– Stolthet er nøkkelen

Mot Jerv onsdag kveld var Kjelsås hele veien det beste laget. Før utvisningen hadde Jerv en del ball, mens Kjelsås var svært giftige på kontringer, spilte kjapt i lengderetningen og skapte masse sjanser. Jens Aslaksrud scoret først på heading etter innlegg, før han skled inn seiersmålet dypt inn i overtiden.

– Slik vi spiller her hjemme hadde jeg trua på seier hele veien. Nå scorer vi tidlig i kampene også, og det gjør mye med motivasjonen for resten av kampen. Det gir oss enda mer selvtillit til å få ut det vi kan på hjemmebane, så det å score tidlige mål er utrolig viktig, sier Kjelsås’ tomålsscorer.

Jens Bonde Aslaksrud skled inn vinnermålet mot Jerv åtte minutter på overtid (Pål Karstensen)

Flere av de tapende trenerne har pekt på Kjelsås underlag på Grefsen stadion som en av faktorene til at det er så vanskelig å vinne på Oslos tak. Aslaksrud kommer med en annen forklaring.

– Jeg tror det går mye på stolthet. Vi har bygget opp et fort her oppe på Grefsen over mange år, og stoltheten i å forsvare det fortet og aldri tape gir oss mye. Det tror jeg er nøkkelen, forteller Aslaksrud.

[ Osloderby på Grefsen i cupens 4. runde ]

Mener foryngelsen passer han godt

Han har denne sesongen vendet hjem igjen til Kjelsås etter et kort opphold i Ullern, og har lagt merke til et par ting som har endret seg på den korte tiden han var på Oslos vestkant.

– Det jeg først og fremst har lagt merke til er at vi har en mye yngre gruppe nå. En gruppe som jeg synes er mer sulten enn den jeg forlot. Når alle 11 jobber sammen for å oppnå noe utpå banen, er det lett å spille med hverandre. Vi skaper bedre og bedre relasjoner, slik at spillet sitter bedre og bedre, sier han.

Rasmus Vinge leverte nok en solid forestilling hjemme mot Jerv, og er blant den nye generasjonen av unge, talentfulle Kjelsås-spillere som har forynget laget. (Pål Karstensen)

Aslaksrud mener foryngelsen av Kjelsås passer han som hånd i hanske.

– Det at vi har fått inn mange unggutter, med de ferdighetene de viser, passer min spillestil godt. Det jeg ønsker er å ligge i boks og lure, og hvis de andre kan løpe litt rundt og komme til innlegg, så skal jeg være på plass inne i boksen og stange dem inn, sier Aslaksrud og smiler.

[ Aslaksrud sendte Kjelsås videre åtte minutter på overtid ]