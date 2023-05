Arsenal ydmyket hjemme mot Brighton – City én seier fra ligagullet

Arsenals gulldrøm henger dermed i en svært tynn tråd etter at Manchester City knuste Everton 3-0 tidligere søndag. De lyseblå fra Manchester topper tabellen med fire poeng ned til «Gunners», i tillegg til at de har én kamp mindre spilt.

Ødegaard & co. skal møte Nottingham Forest (B) og Wolves (H) i sine to siste seriekamper, mens City møter Chelsea (H), Brighton (B) og Brentford (B). City trenger bare en seier for å bli mester.

Arsenal fikk en marerittstart på kampen da en av sesongens virkelige storspillere, Gabriel Martinelli, måtte gå av banen med skade etter bare 19 minutter. Innbytter Leandro Trossard var imidlertid svært nær å sende vertene i ledelse mot gamleklubben da han fyrte av et skudd i tverrliggeren drøye ti minutter senere.

Nytt slag

Det ble også omgangens største mulighet, og lagene måtte dermed gå målløse i garderoben. Arsenal hadde riktignok fått et ordentlig momentum i kampen, hvor både Bukayo Saka og Martin Ødegaard hadde kommet seg til noen fine skuddmuligheter.

Etter hvilen fikk imidlertid vertene nok et hardt slag i ansiktet da Julio Enciso headet Brighton i ledelsen seks minutter inn i omgangen.

Fire minutter før full tid lobbet Deniz Undav inn 2-0-målet etter at vertene hadde rotet det til i forsvaret, før Pervis Estupiñán scoret Brightons tredje seks minutter på overtid.

Baklengsmål

Målet var Arsenals 25. baklengsmål på hjemmebane denne sesongen. Ifølge statistikktjenesten Opta har de aldri sluppet inn flere hjemmemål på en sesong siden klubben fikk ny stadion i 2006.

Arsenal var på god vei mot sin første ligatittel siden 2003/04-sesongen, men har rotet det bort de siste månedene. Arsenal står med kun to seire på sine sju siste ligakamper. City vant på sin side sin 11. strake ligakamp tidligere søndag.

