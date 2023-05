United med full kontroll hjemme mot Wolves – viktig seier i mesterligajakten

Seieren gjør at United har fire poeng ned til Liverpool med tre kamper igjen for begge lag. Dermed har de alt i egne hender om en plass blant topp fire og med det mesterligaspill neste sesong.

Anthony Martial sendte United i en fortjent ledelse etter en halvtime. Før det hadde United skapt en rekke farlige muligheter foran Solskjær på tribuneplass.

Det var Solskjærs første gang tilbake på Old Trafford siden han fikk sparken som United-manager i november 2021. På overtid fastsatte innbytter Alejandro Garnacho resultatet.

Brasilianske Antony briljerte til tider på Old Trafford lørdag og skapte flere sjanser for de røde djevlene. Wolverhampton har en elendig bortestatistikk denne sesongen og har bare vunnet to ganger. De var langt unna å true United i lørdagens kamp.

Sterk hjemmestatistikk

Midtstopperstjernen Raphaël Varane var lørdag tilbake fra skade og bidro til at United holdt nullen.

United har bare tapt én gang på hjemmebane i Premier League denne sesongen. Det skjedde mot Brighton i serieåpningen. Laget har siden vunnet 13 av 16 hjemmekamper.

United tok ledelsen etter en halvtime. Bruno Fernandes spilte Antony vakkert gjennom. Brasilianeren var uselvisk da han fant Martial inne i feltet, og foran nær åpent mål gjorde franskmannen ingen feil.

Kontroll

Antony hadde like før bommet på en kjempesjanse. Han var svært aktiv i den første omgangen og skapte mye for hjemmelaget. United fortsatte å være farlige etter pause, og på overtid kom scoring nummer to.

Garnacho kom fri gjennom og satte ballen via stolpen og i mål. Argentineren har vært ute med en ankelskade den siste tiden og har mistet flere kamper. Nylig skrev han under på en ny kontrakt med klubben.

United har Bournemouth (b), Chelsea (h) og Fulham (h) igjen denne sesongen.

