Haaland scoret, men Gündogan med måldobbel og assist i jubileet

Erling Braut Haaland scoret også, hans 52. mål for sesongen i alle turneringer.

City festet dermed et godt grep om ligagullet. De lyseblå fra Manchester topper tabellen med fire poeng ned til Arsenal på 2.-plass med tre kamper igjen.

Seieren er også Citys 500. i Premier League. Bare Manchester United (723), Arsenal (644), Chelsea (629), Liverpool (627) og Tottenham (519) har flere.

Det ble raskt tydelig at det var mye som sto på spill da nedrykksalarmen runget utover Goodison Park før avspark. Den bombealarm-lignende lyden spilte høyt og skjærende i om lag et minutt før spillerne fikk entre gressmatten.

Om alarmen ble spilt av for å vekke Everton-spillerne eller skremme gjestene var nok heller uklart for alle parter.

Gündogan-fest

Ilkay Gündogan lot seg imidlertid ikke påvirke i sin 300. City-kamp da han på akrobatisk vis sendte gjestene i ledelsen etter en drøy halvtime.

Haaland fulgte opp bare to minutter senere da han doblet ledelsen med en heading på et innlegg fra den tyske jubilanten. Målet var jærbuens 52. for City i ulike turneringer denne sesongen.

Fem minutter inn i 2. omgang gjorde Gündogan dagen komplett da han curlet et frispark i krysset og fastsatte resultatet til 3-0.

Nedrykkstruet

Nedrykksspøkelset henger dermed fortsatt godt over Everton-spillerne som bare har ett poeng ned til Leeds på nedrykksplass. Leicester kan også dytte blåtrøyene ned i utrygg sone dersom de slår Liverpool på hjemmebane mandag kveld.

Everton møter Wolves (B) 20. mai og Bournemouth (H) 28. mai i sine to siste seriekamper. Leeds har igjen West Ham (B) og Tottenham (H), mens Leicester skal i tillegg til Liverpool møte Newcastle (B) og West Ham (H).

I London tok også Brentford imot West Ham til et skikkelig byderby. Der var det vertene som kunne gå jublende fra oppgjøret etter å ha vunnet 2-0.

---

FAKTA

Premier League menn søndag, 36. runde:

Everton – Manchester City 0-3 (0-2)

Goodison Park: 39.376 tilskuere.

Mål: 0-1 Ilkay Gündogan (37), 0-2 Erling Braut Haaland (39), 0-3 Gündogan (51).

Gult kort: James Garner, Everton.

Everton (4-3-2-1): Jordan Pickford – Nathan Patterson, James Tarkowski, Yerry Mina, Mason Holgate (Conor Coady fra 54.) – James Garner (Demarai Gray fra 75.), Idrissa Gana (Amadou Onana fra 55.), Abdoulaye Doucouré – Alex Iwobi, Dwight McNeil – Dominic Calvert-Lewin (Neal Maupay fra 45.).

Manchester C. (4-2-3-1): Ederson – Kyle Walker, Aymeric Laporte, Rúben Dias (Sergio Gómez fra 90.), Manuel Akanji – Ilkay Gündogan (Jack Grealish fra 77.), Rodri (Kalvin Phillips fra 87.) – Riyad Mahrez, Julián Álvarez, Phil Foden – Erling Braut Haaland (Bernardo fra 77.).

Brentford – West Ham 2-0 (2-0)

Mål: 1-0 Bryan Mbeumo (20), 2-0 Yoane Wissa (44).

Dommer: Michael Oliver.

Gult kort: Aaron Hickey, Brentford.

Brentford (4-3-3): David Raya – Aaron Hickey (Saman Ghoddos fra 85.), Ethan Pinnock, Ben Mee, Rico Henry – Mikkel Damsgaard (Josh Dasilva fra 76.), Vitaly Janelt, Mathias Jensen (Frank Onyeka fra 69.) – Bryan Mbeumo, Kevin Schade (Mads Roerslev fra 84.), Yoane Wissa (Shandon Baptiste fra 76.).

West Ham (4-2-3-1): Lukasz Fabianski – Ben Johnson, Angelo Ogbonna, Nayef Aguerd, Emerson – Tomás Soucek (Saïd Benrahma fra 57.), Flynn Downes – Pablo Fornals (Declan Rice fra 57.), Manuel Lanzini, Maxwel Cornet (Divin Mubama fra 57.) – Danny Ings (Jarrod Bowen fra 83.).

---