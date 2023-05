Stor skuffelse i Lyn-tap – scoret og slapp inn på overtid: - Jævlig seigt

Mot kanskje den største opprykksfavoritten i PostNord-ligaen avdeling 1 i Arendal spilte Lyn en god kamp foran nærmere 1700 tilskuere på Norac stadion lørdag. Hjemmelaget hadde invitert til fest i solskinnet i Arendal og lokket med gratisbilletter til barn og unge og en rekke kule aktiviteter før kampstart.

Etter at Lyn havnet under etter 68 minutter, kjempet de seg tilbake i kampen ved å utligne på overtid ved evigunge Ibba Laajab på straffe. Men så scoret Mathias Johansen sitt andre for kvelden etter 93 minutter og sikret tre poeng for Arendal, som topper tabellen med 13 poeng etter seks kamper.

Lyn hadde muligheten til å komme poenget bak Egersund med seier lørdag, men det klarte de altså ikke. Jan Halvor Halvorsen og co. står med ni poeng etter de første seks kampene og har tapt tre av de fire siste.

– Utrolig irriterende

William Sælid Sell var – naturlig nok – skuffet da Dagsavisen tok kontakt etter kampen.

– Det er jævla seigt, først og fremst. Vi henter inn ledelsen mot et bra lag og er på høyde med dem gjennom hele kampen, også slipper vi inn helt på slutten. Utrolig irriterende, sier lagkapteinen.

– Beskriv hva som gikk gjennom hodet ditt da du så 2-1-scoringen til Arendal etter 93 minutter.

– Jeg begynte å lure på om det var kødd, for det føltes så typisk. Det var ekstremt tungt. Det er snakk om så små marginer, og i de siste kampene føler jeg de har vært veldig mot oss, sier han.

Lyn har som sagt tapt tre av de fire siste, men de tre tapene har vært mot opprykkskandidatene Arendal, Grorud og Egersund. Og kun Grorud har de møtt hjemme-

– Vi føler vi har vært på høyde med alle de lagene i lengre perioder, og i enkelte perioder har vi vært bedre enn dem og. Derfor er det surt at vi står med null poeng på de tre. Men vi tar det med oss at vi er gode mot dem og at vi skal møte de en gang til. Vi må bare prøve å snu det.

Møter to av tre hjemme, ønsker å være solide hjemme, kommer til å bli veldig bra. Bislett bedre og bedre fremover.

Intens start – så roet det seg

Før de tre scoringene var det mye som skjedde på Nomac stadion. Lyn gikk ut i 100 og hadde et skudd like over mål etter bare 33 sekunder ved Herman Solberg Nilsen. Arendal var heller ikke ufarlige og hadde to skudd langt over mål før minuttet var spilt. For en åpning!

Ti minutter var spilt da Lyn vartet opp med lekkert angrepsspill. Solberg Nilsen spilte vegg med Ole Breistøl før førstnevnte prøvde å stikke gjennom Andreas Hellum. Tidligere KFUM-keeper Jonas Brauti var årvåkent ute og snappet stikkeren foran nesa på Hellum.

Minuttet etter noterte vi kampens første skudd på mål fra Solberg Nilsen, men Brauti hadde god kontroll.

Og etter det roet kampen seg, for først etter halvtimen noterte Arendal seg for en god mulighet da Sander Lille-Løvø kom alene med Alexander Pedersen. Forsøket fra Arendal-spilleren gikk like over.

Så tok det et kvarter til uten noe action, før Lyn skapte en gigamulighet med 45 minutter og 10 sekunder på uret. Etter en corner fikk Breistøl skyte på volley fra 20 meter. Forsøket gikk noen centimeter til siden for mål. 0–0 sto det til pause.

Hektisk 2. omgang

Åtte minutter ut i 2. omgang var Lyn uhyre nære 1–0. Et frispark fra høyre havnet til slutt på bakre stolpe, der Hellum dukket opp. Han slo hardt inn og fant pannebrasken til Sælid Sell. Kapteinen stanget ballen knallhardt i tverrliggeren.

Kvarteret senere sto det isteden 1–0 til hjemmelaget. En lang ball ble stusset videre til Ole Marius Håbestad. Han slo knallhardt inn og fant Johansen, som hadde kriget seg foran Sælid Sell på første stolpe. Johansen hadde få problemer med å bredside inn 1–0.

Det så ut til å ende 1-0, men etter 90 minutter fikk Lyn straffe. Sebastian Remme Berge var uheldig da han ble truffet av ballen i hånda. Dommer Javi Mertens pekte kontant på straffemerket. Der var innbytter Laajab iskald og utlignet til 1–1 da han banket ballen i midt i mål.

Da trodde alle at det skulle bli 1-1, men nei da. 93 minutter var spilt da Johansen sendte hjemmefansen til himmels. Et innlegg fra Remme Berge havnet på bakerste stolpe til Preben Skeie, som headet ballen inn foran mål. Fra under én meter klinket Johansen inn ballen i mål og satte fullstendig fyr på Norac stadion.

Blytungt tap

2–1 ble også sluttresultatet.

– Det var en bra fotballkamp mellom to gode lag. De er gode ballspillere og sterke når de har mye tid med ball. Vi har flere farligheter og kunne og burde fått med oss minst ett poeng. Det blir en seig tur hjem, det hadde vært diggere med minst ett. Men vi skal ikke grave oss helt ned, for vi gjør mye bra, sier Sell.

Nå er det 16 dagers seriepause for Lyn, før de tar imot Ørn-Horten hjemme 29. mai. Før den tid skal Halvorsen og co. møte Nordstrand borte i cupen. Den kampen spilles 23. mai.

– Vi skal gjøre mye av det samme mot dem som vi har gjort tidligere. Det blir fint å få inn en del økter de neste ukene, men det blir absolutt ikke en enkel kamp mot Nordstrand. De var gode i fjor og er gode i år, og vi må være på tå hev for å vinne, avslutter Sell.

Kampfakta:

PostNord-ligaen avd. 1, 6. serierunde

Arendal-Lyn 2-1 (0-0)

Norac stadion

Mål: 1–0 Mathias Johansen (68), 1–1 Ibba Lajaab (91), 2–1 Johansen (93).

Gule kort: Daniel Schneider, Håvard Meinseth, Anders Bjørntvedt Olsen, Lyn.

Lyn: Alexander Pedersen – Håvard Meinseth (Martin Bakken etter 75), William Sælid Sell, Daniel Schneider, Erlend Sivertsen – Even Bydal, Herman Solberg Nilsen, Julius Friberg Skaug (Henrik Elvevold etter 69) – Ole Breistøl (Brage Hylen etter 69), Anders Bjørntvedt Olsen (Ibba Lajaab etter 84), Andreas Hellum (Elias Aarflot etter 84).

