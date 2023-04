Grorud senket Lyn i hjemkomsten på Bislett og stoppet drømmerekka

BISLETT (Dagsavisen): Lyn var verter for Grorud i et solskinsoppgjør på Bislett lørdag, der vertene vendte hjem etter klubbens første tap på 18 måneder. Hjemme på Bislett er det tre år og åtte måneder siden forrige tap, og enda et par måneder lengre er det siden Lyn tapte to kamper på rad.

Grorud snudde mot Brattvåg i forrige serierunde, slik at det bare var to poeng mellom lagene før kampstart. Og på Bislett var det gjestene som fikk kampens første store sjanse, da et Grorud-frispark datt ned til Nikolai Hristov inne i Lyn-boksen. Fra like utenfor fem-meteren satte Grorud-spissen imidlertid ballen over.

Etter det første skremmeskuddet tok Lyn litt mer over ballinnehavet, og fikk sendt avgårde noen skudd mot Grorud-målet uten å stresse Grorud-keeper Jørgen Sveinhaug nevneverdig. Det forventede kampbildet med mange dueller og mye kriging på midtbanen inntraff ganske kjapt, slik at det ikke var mye mer som skjedde det første kvarteret.

Sjansefattig før pause

Lyn slet med å skape de største sjansene, til tross for å ha mest ball, men et par minutter før halvtimen fikk Julius Skaug en god mulighet. Midtbanemannen plukket opp en retur etter et innkast, og skjøt på volley mot krysset, men Grorud-keeper Sveinhaug var fint oppe og skjøv ballen utenfor.

Minuttet etter halvtimen gikk Ole Breistøl på et fint kryssløp inn fra sin kantposisjon, og fikk ballen inn i bakrom. Vingen snudde og skjøt på en femøring, men beklageligvis for Lyn gikk skuddet i nettveggen. Gjestene produserte fint lite etter sjansen i åpningsminuttene, selv om Magnus Lundal skapte litt ubalanse med sine finter.

En sjansefattig omgang ble blåst av på stillingen 0-0, etter at Lyn hadde hatt mest ball uten å bryte ned et kompakt Grorud-forsvar. For gjestene ble det ofte lange baller i bakrom, som stort sett ble for lange og gikk inn til keeper Alexander Hurlen Pedersen.

Grorud med tidlig ledelse etter pause

Kampen fortsatte i noenlunde samme spor etter pause, bare med at det var Grorud som hadde ballen innledningsvis. Sjansene fortsatte å utebli, før Grorud ut av ingenting tok ledelsen etter et langskudd sju-åtte minutter etter hvilen. Ballen humpet og spratt på den noe ujevne gressmatta, som førte til at Didrik Sereba overlistet Hurlen Pedersen.

Lyn skapte sin største sjanse to-tre minutter etter baklengsmålet, og igjen var det Julius Skaug som fikk sjansen på bakerste stolpe. Midtbanemannen bredsidet innlegget fra motsatt kant mot mål, men skuddet ble blokkert på streken og gikk ut til corner som Grorud fikk klarert.

Lyn tok mer og mer over banespillet igjen etter scoringen, og fikk produsert en del halvfarligheter. Anders Bjørntvedt Olsen fikk to skudd blokkert, og Lyn hadde et par langskudd som gikk ufarlig langt utenfor. Med 20 minutter igjen å spille gjorde Lyn et trippelbytte i håp om å finne i hvert fall ett mål for å unngå nytt tap.

Grorud holdt unna og vant lokaloppgjøret

Lyn-trener Halvorsens trippelbytte ga ingen umiddelbar effekt, da Lyn fortsatte å slite mot et hardtkjempende Grorud-forsvar. Vertene prøvde å sette inn en sluttspurt, men de aller flest angrepene endte med et innlegg inn i Grorud-boksen som gjestene stanget unna. Det blendende kombinasjonsspillet led under en dårlig gressmatte, slik at Lyn sjelden fikk satt opp de mange gode angrepene de er kjent for.

Dermed fant ikke Lyn veien til nettmaskene, og tapte 0-1 i returen til Bislett. Med seieren gikk Grorud forbi Lyn på tabellen, mens vertene Lyn gikk på sitt andre strake tap. Det har ikke skjedd siden sommeren 2019, og drømmerekka uten tap på hjemmebane endte på tre år og åtte måneder.

Lyn møter Vard Haugesund borte neste helg, mens Grorud tar i mot Ørn-Horten. Begge kampene går søndag 7. mai.

---

Kampfakta:

PostNord-ligaen avd. 1 – runde 4

Lyn – Grorud 0-1 (0-0)

Bislett, 1471 tilskuere

Mål: 0-1 Didrik Sereba (52.)

Gule kort: Jørgen Sveinhaug, Grorud.

Dommer: Magnus Henriksen Tjelle (Ready)

Lyn (4-3-3): Alexander Hurlen Pedersen – Håvard Meinseth, William Sell, Daniel Schneider (August Randers fra 55.), Erlend Sivertsen (Henrik Elvevold fra 72.) – Julius Skaug (Eskild Bråthen Fredriksen fra 87.), Even Bydal, Herman Solberg Nilsen – Anders Bjørntvedt Olsen, Andreas Hellum (Brage Hylen fra 72.), Ole Breistøl (Martin Bakken fra 72.)

Grorud (3-5-2): Jørgen Sveinhaug – Mats Andersen, William Bjeglerud, Sebastian Sørlie Henriksen – Fredrik Pedersen, Peder Meen Johansen (Theodor Markus Wilhelmsen fra 89.), Magnus Lundal (Rino Falk Larsen fra 66.), Saadiq Elmi, Mathusan Sandrakhumar – Didrik Sereba (Hasan Yussuf fra 81.), Nikolai Hristov (Karim Bata fra 89.).

---