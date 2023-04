Lyn med to strake tap for første gang på fire år: – Vi må tåle dette

BISLETT (Dagsavisen): Selv om mange av de unge Lyn-spillerne i hans tropp ikke er så godt kjent med å tape fotballkamper, har Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen samlet seg opp nok erfaring gjennom et langt fotballiv til å vite at den motgangen Lyn nå er inne i, måtte komme.

– Jeg sa det i garderoben til gutta etter kamp, at fotballivet består av medgang og motgang. Du har dager med sol, før det skyer over og øser ned, før sola igjen dukker opp igjen. Det er ingen lag som bare har medgang eller bare har motgang. Selv om vi i en veldig lang periode nå har hatt mye medgang, må også vi forstå at det kommer litt motgang og stang ut. Det må vi tåle, forteller Lyn-treneren til Dagsavisen etter det første hjemmetapet på Bislett siden 25. august 2019 mot Follo.

– Synes vi har bitt godt fra oss

Også den gang endte det med 0-1-tap etter et langskudd, som også ble resultatet mot Grorud etter at Didrik Sereba ble kampens eneste målscorer. Selvsagt på et langskudd.

– Det ble en kamp med få målsjanser begge veier, og de som var skapte stort sett vi. Groruds keeper hadde en kjemperedning på skuddet fra Julius (Skaug) i første omgang, også har vi en kjempestor sjanse på overtid som sklir rett utenfor og ikke går inn i mål. Jeg hadde litt på følelsen av at det kom til å bli en første målet vinner-kamp, og selv om vi prøvde det vi kunne på slutten, må vi også gi honnør til Grorud som kjempet seg til seier, forteller Halvorsen.

Lyn hadde mye ball og slo mange innlegg inn i Grorud-boksen, men gjestene forsvarte seg godt. (Pål Karstensen)

For å finne forrige gang Lyn tapte to kamper på rad må vi enda lenger tilbake på sommeren 2019, da Lyn tapte 3-1 for Ready og 6-3 for Ullern i juli 2019. Den gang tapte Lyn faktisk tre kamper på rad, og gikk hele seks kamper uten å vinne. Det er en rekke ingen i Lyn ønsker å oppleve igjen.

– Vi er et nyopprykket lag, og vi må ikke glemme at det var to divisjoner forskjell på disse lagene i fjor. Det at vi går på et par blemmer på rad nå er vi selvsagt ikke fornøyd med, men sånn er fotballen. Vi visste på forhånd at serieåpningen var tøff, men jeg synes vi har bitt godt fra oss. Vi har ikke vært dårligere enn noen av lagene vi har møtt så langt, så hvis vi skal finne noe positivt må det bli det, sier Halvorsen som satser på å slå tilbake neste helg mot Vard Haugesund.

Tre strake bortekamper

Nå kommer det nemlig tre bortekamper for Lyn, før laget returnerer til Bislett først om en måneds tid for å møte Ørn-Horten 29. mai. Og det kan nok kanskje være greit, siden underlaget på Bislett ikke var all verden.

– Både vi og Grorud er lag som liker å spille fotball, og det var jo litt vanskelig på det underlaget som var her i dag. Men jeg er veldig fornøyd med at vi fikk kommet i gang på Bislett såpass tidlig, da vi i fjor måtte spille våre tre første hjemmekamper på bortebane i fjor. Nå er det en måned til neste hjemmekamp, og da vil gressmatta her være helt strøken, sier Halvorsen.

Anders Bjørntvedt Olsen og de andre Lyn-spillerne prøvde og prøvde gjennom hele kampen, men Grorud-forsvaret kjempet heroisk og slapp ikke til mange sjansene. (Pål Karstensen)

Grorud passerte med seier Lyn på tabellen, selv om Lyn fortsatt ligger på tredjeplass før søndagens kamper. Ett poeng skiller Grorud og Lyn, mens det opp til Egersund allerede har blitt seks poeng på de fire første kampene.

– Vi merker at vi har kommet én divisjon opp, og at vi de to siste kampene har møtt veldig gode lag. Også i dag føler jeg at vi skaper tre-fire veldig store sjanser som vi burde ha scoret på, og at de scorer på omtrent det de har, men sånn blir det litt når du har litt stang ut. Nå har vi spilt fire kamper, og vi står ikke med null poeng, men med seks. Selvfølgelig er vi ikke fornøyd med at vi ikke tar poeng på hjemmebane, men Grorud kjempet godt på og viser at vi ikke kommer til å få noen gratis. Så her er det bare å brette opp ermene, avslutter Lyn-treneren.

