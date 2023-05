Kruttsterk Grorud-seier borte mot Fløy: – Viser at vi er et topplag

Før Grorud tok ledelsen etter sju minutter hadde Fløy en gigantisk mulighet etter fem. Jone Kleppa kom helt alene med Jørgen Sveinhaug, men forsøket gikk noen centimeter til side for mål.

Og da svingte det fort, for der Fløy bommet, scoret Grorud. Mathusan Sandrakumar fikk ballen på midtbanestreken og spilte en enorm utsidepasning gjennom til Nikolai Hristov. Han var iskald alene med keeper og skrudde den forbi en utrusende Ante Knezovic i Fløy-målet til 1–0.

18 minutter var spilt da Grorud var nære ved å gå opp til 2–0. William Bjeglerud fikk gå opp upresset i boks etter et frispark, men headingen gikk like over.

Ellers skjedde det lite den første omgangen, og det sto 1–0 etter de første 45 minuttene.

Store sjanser og rødt

Fem minutter var spilt av den andre omgangen da Grorud var farlig frempå igjen. Fløy surra det til bakerst og ut av ingenting var målet åpent da Hristov fikk ballen i beina. Det så ut som om angriperen ble litt vel overrasket da han fikk ballen, og målscoreren fikk ikke noe særlig klem på forsøket, som ble reddet på fire-fem meter.

Så ble det fyr i teltet etter 55 minutter. Josias Furaha, den tidligere Grorud-spilleren, tiltet da han mistet ballen til Rino Falk Larsen. Furaha tråkket på Falk Larsen etter at Grorud-spilleren hadde spilt fra seg ballen og fikk direkte rødt. Dessverre for Grorud måtte også Falk Larsen av banen etter hendelsen.

Med en mann mer hadde Grorud mer kontroll etter utvisningen, men Fløy var ikke ufarlige de heller. Det skal også sies at Grorud hadde en rekke store muligheter til å punktere kampen på tampen, men det endte «bare» 1–0.

Jublet og var smørblid!

Trener Jonas Rygg var i ekstase da Dagsavisen tok kontakt etter kampen.

– Dette var utrolig deilig! Vi kom for tre poeng og klarte det. Det var det eneste denne kampen dreiet seg om – tre poeng. Det var en kamp vi visste kom til å bli tøff og jevn – og det ble den. Det er en gammel kunstgressbane og det er vanskelig å spille vår type fotball der. Vi kan ikke alltid spille Grorud-fotballen vår, men det kampen krever. Og vi traff perfekt mot Fløy, sier Rygg.

– Vi la en plan og håndterte den fint. Vi måtte være litt mer direkte i en del faser av spillet og fikk ikke alltid mulighet til å frispille. Det baserte jeg mitt laguttak også på. Hassan Yusuf var inne, han har spilt så mye fotball at han vet hva som kreves i disse kampene. Rino Falk Larsen også. Jeg føler jeg får mye igjen for valget av at jeg starter med de to. Begge er svært gode, roser Rygg.

Grorud-kaptein Didrik Sereba var også storfornøyd.

– Det var en god reaksjon fra forrige kamp. Vi følger kampplanen bra. Det var litt vanskelig bane, så vi visste at det etablerte angrepsspillet ville bli vanskelig. Vi gjør det vi må gjøre for å vinne kampen, men sitter fortsatt igjen med følelsen at det ligger noe uforløst. Til tross for det er det deilig med tre poeng, sier kapteinen.

Mats Andersen var ikke med som følge av smerter under tærne, men i hans fravær spilte Sebastian Henriksen en god kamp.

– Henriksen spilte en kjempekamp! Alle som spilte og de som kom inn er jeg stolte av. Alle som spiller, spiller en veldig god kamp. Det var litt som Lyn-kampen – ikke finspilt og det ser ikke så veldig pent ut, men vi er solide og vinner. Vi fikk en skikkelig trøkk i trynet mot Ørn sist (0-4), så det er veldig sterkt av oss å slå tilbake, sier Rygg.

– Noen poeng for få

Han mener det røde kortet til Furaha etter drøye timen var riktig.

– Det var trist at det var Josias, men han tråkker på Rino. Det går bra med Rino, men det er unødvendig og stygt. For oss gjorde det røde kortet at vi kunne styre banespillet mer, selv om de flyttet opp en del. Men tre poeng var det viktigste. Det var en godt gjennomført bortekamp på en vanskelig bane.

Grorud står med ti poeng etter seks kamper og er nummer tre. Arendal leder med 13 poeng, Egersund har like mange poeng, men har spilt en kamp mindre.

– Totalt sett har vi tatt noen poeng for få. Vi fortjente ingenting mot Ørn, men vi burde slått Aalesund 2 og var nære mot Arendal. Vi kunne og burde stått med flere poeng enn 10, men vi har ikke vært stabile nok som vi ønsker. Slutten mot Arendal, deler mot Aalesund og hele kampen mot Ørn er for svakt. Sånn sett er det fair med 10, sier Rygg og avslutter:

– Tre poeng i en sånn kamp som mot Fløy viser at vi er et topplag. Fløy borte er ingen enkel kamp, de er seige hjemme. Vi tok absolutt ikke enkelt på denne, men viser, som mot lyn, at vi er gode og solide på dødballer og faste situasjoner. Jeg er veldig fornøyd med spillernes respons etter Ørn-kampen.

---

KAMPFAKTA

Fløy-Grorud

PostNord-ligaen avd. 1, 6. runde

Cemo Arena Flekkerøy, 150 tilskuere

Mål: 0–1 Nikolai Hristov (7).

Gule kort: Edmund Owusu.

Grorud: Jørgen Sveinhaug – Casper Myhren Fjeld, William Bjeglerud, Sebastian Henriksen, Fredrik Pedersen – Mathusan Sandrakumar, Hassan Yusuf, Rino Falk Larsen (Peder Meen Johansen etter 56), Saadiq Elmi (Elias Nahiry etter 90) – Didrik Sereba, Nikolai Hristov (Edmund Owusu etter 84).

---