Her feirer Grorud-spillerne etter å ha satt Lyn på plass: – Dette fotballen handler om

BISLETT (Dagsavisen): Forrige sesong var det to divisjoners forskjell på lagene, men i løpet av vinteren er det mange som har pekt på Lyn som den største opprykksfavoritten. Klubben selv har også sendt en del stikk, og mente så sent som i Dagsavisen fredag at de nå har snudd opp på fotballhierarkiet i Oslo.

Lørdag slo Grorud knallhardt tilbake, og viste at de fortsatt er det beste Oslo-laget i 2. divisjon, etter en krigerkamp der Didrik Serebas scoring ble kampens eneste mål.

– Personlig krysset jeg denne kampen av i kalenderen for lenge siden, så det å dra en seier i land her på Bislett på den måten vi gjorde det i dag tror jeg alle gutta føler litt ekstra på at var utrolig deilig, sier Sereba til Dagsavisen etter kampslutt.

Se Groruds feiring her:

Her feirer Grorud etter å ha slått Lyn på Bislett Lyn hadde ikke tapt hjemme på nesten fire år, men den rekka stanset Grorud etter at de vant 1-0 i Lyns hjemkomst til Bislett.

Motivert av Lyn-podkast

I minuttene før har Sereba og hans lagkompiser feiret seieren med kamprop og musikk inne i Grorud-garderoben, og feiret som seg hør og bør etter å ha vunnet et lokaloppgjør.

– Det er dette fotballen handler om. Vi er en ung gruppe her, med flere nye spillere som skal bygge noe nytt, og seiere som det her er uvurderlig for å skape god kultur. Vi kjørte Lyn-podkasten «Vestkanttribunalet» i garderoben i går, bare for å fyre opp litt ekstra. Der kom det mange meldinger, som ga oss ekstra motivasjon til å krige i land disse tre poengene, sier Sereba og smiler fra øre til øre.

Grorud-trener Jonas Rygg sier også at hans jobb stort sett var å legge en god kampplan, da motivasjonen til spillerne kom av seg selv.

– Vi har egentlig ikke tenkt noe spesielt på rivaliseringen med Lyn, men det er sånn det blir når vi er i samme avdeling. Med den historien Lyn har så kommer den ekstra tenningen når lagene møtes i ligaen. Etter den bølgen av motivasjon vi fikk av å slå Brattvåg sist var det ikke mye jeg trengte å gjøre i coachingen min der, og gutta følger planen vi har lagt mesterlig, sier en veldig glad Grorud-trener etter seieren var et faktum.

Det var store jubelscener på Grorud-benken da seieren over Lyn var et faktum. (Pål Karstensen)

[ Grorud senket Lyn i hjemkomsten på Bislett og stoppet drømmerekka ]

– Ekstra deilig å sette Lyn på plass

Rygg setter ekstra pris på at seieren kom som et resultat av den planen Grorud hadde lagt, og at spillerne hans viste frem en side Grorud ikke har vært kjent for de siste årene.

– For alle i klubben smaker det naturligvis litt ekstra deilig å sette Lyn på plass. Med den seieren her setter vi litt premissene for sesongen, og gir et signal om at vi skal være med hele veien. De har kommet opp for å utfordre oss, men vi viser at vi fortsatt er bedre enn dem. Det skaper litt ekstra deilig stemning rundt hele avdelingen, sier Rygg og fortsetter:

– Med underlaget på Bislett blir kampen litt spesiell, da det ikke går an å spille spesielt god fotball. Det var likt for begge lag, og at den planen vi la førte til seier er vi naturligvis strålende fornøyd med. I tillegg er jeg veldig glad for at vi viser frem at vi kan krige inn en seier og beherske også den delen av spillet taktisk, forteller Rygg.

Det var nemlig ingen spesielt fintspillende kamp, der de fleste sjansene kom etter langskudd eller innlegg. Så også Groruds seiersmål fra Didrik Sereba, og de fleste sjansene til Lyn som også kom etter langskudd.

– Vi har øvd mye på å score den type mål som vi fikk til i dag, så det er godt å se at målet endelig satt. Det var ingen pen kamp, men vi kom hit for en eneste grunn. Det var for å ta tre poeng, og jeg er ekstremt godt fornøyd med hvordan alle gutta står opp og tar krigen. Vi visste det ikke ville bli noen pen kamp, men en seier er en seier. Og denne smaker ekstremt godt, forteller Sereba.

Grorud-spillerne jubler i retning av Lyns supportergruppering Bastionen, som de erkjenner ga dem ekstra motivasjon. (Pål Karstensen)

[ Lyn tilbake på Bislett der de ikke har tapt på snart fire år: – Gir en enorm trygghet ]