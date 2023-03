Sørloth om Aursnes: – Vanskelig å se hvor god han er

– Min innsats var OK, den, men selvfølgelig skulle jeg ønske at jeg kunne ha bidratt til at laget tok med seg poeng, sa Aursnes etter sin innsats som indreløper.

Ståle Solbakken snakket om et gjennombrudd.

– Jeg er mer interessert i hvordan vi så ut som lag og hvordan vi kan forbedre oss, sa Aursnes.

Alexander Sørloth hjelper gjerne til.

– Man klarer egentlig ikke helt å se på TV hvor god han er. Du ser det mer når du er inside. Touchen hans er silkemyk, og han spiller alltid på rett fot. Han finner riktig løsning og mister veldig sjelden ballen. Han er ikke så flashy, men det er effektivt, sier han.

Store ord

Aursnes får store ord for sitt spill for Benfica. Den spanske sportsavisen Marca hadde i en sak om nordmannen fredag snakket med en ekspert på portugisisk fotball, som gjorde det klart at Aursnes er blant de heteste kandidatene til å bli årets spiller i Portugal.

– Det overrasker meg egentlig ikke. Jeg har spilt med Fredrik i mange år og visst at han har det inne. Jeg ser at hvert nye nivå han klatrer til, tar han med en gang, sier jevngamle Sørloth, som er født fem dager før Aursnes.

Aursnes hadde en kjempesjanse til å utligne i slutten av første omgang mot Spania lørdag.

God redning

– Jeg fikk et veldig godt innlegg fra Alex. Det var ekstremt bra sett av ham. Egentlig traff jeg greit, men det var en god redning, sa Aursnes om sitt volleyskudd ved lengste stolpe.

– Vi hadde mange gode sjanser i dag. Selvfølgelig ville det vært ekstremt deilig om vi hadde scoret og fått poeng, men sånn ble det ikke. Nå må vi ta med oss de positive periodene vi hadde, og så er det en ny kamp om noen dager, så vi må omstille kjapt. Vi har ikke tid til å henge med hodet.

Aursnes framstår beskjeden om egne prestasjoner, men han innrømmer at han har forbedret seg.

– Jeg føler at jeg har tatt steg det siste året, jeg skal ikke legge skjul på det. Jeg føler at jeg er i veldig god form, sier han.

Det er godt nytt for Norge foran tirsdagens viktige kamp i Georgia.

