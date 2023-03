Ståle Solbakken: – Det lå ett poeng og ventet på oss

Spania forsvarte med store problemer en 1-0-ledelse helt til innbytter og debutant Joselu økte ledelsen to ganger helt på tampen, mot et norsk lag som blottet seg bakover i jakten på scoring i Malaga.

Hjemmelaget tok ledelsen ved Dani Olmo i det 13. minutt, men resten av kampen var Norge på høyde med storfavoritten og skapte sjanser nok til å få med seg både ett og tre poeng.

– I 80 minutter henger vi veldig bra med. De første 10-15 så kjører de litt over oss, men etter det så henter vi oss veldig inn i kampen, sa kaptein Martin Ødegaard til TV 2.

– Vi har noen kjempesjanser på 1-0 som vi må sette, og når vi ikke setter de så får de noen mål litt ut av ingenting. Vi gjør mye bra, men er ikke skarpe nok foran mål, fortsatte drammenseren.

Landslagssjef Ståle Solbakken mener at laget fortjente mer.

– Følelsen er at det lå ett poeng og ventet på oss. Vi spiller veldig, veldig bra fotball i 80 minutter. Da det hadde gått 80 minutter synes jeg vi hadde fortjent 1-1. Og så blir kampen litt ødelagt av de to siste som kommer av noen stygge feil, og det kan skje. Når 2-0 kommer er det ikke mer å hente. Jeg kan ikke si noe annet enn at gutta gjør akkurat det vi har gjort på trening, sa han.

Marginer mot og en svak dommer satte en stopp for det, men det er ingen grunn til å tro annet enn at det norske laget som viste seg fram på fullsatte La Rosaleda har kvalitetene som skal til for å sikre plass i EM-sluttspillet i Tyskland neste sommer.

– Vi må ta med oss de bra tingene og den gode følelsen vi hadde i 80 minutter, sa Ødegaard.

Straffesituasjon

Spania har bare to ganger avgitt poeng i åpningskampen i en EM-kvalifisering, og aldri på hjemmebane. Den statistikken holder ennå, men den sto flere ganger for fall lørdag.

Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes, Marcus Holmgren Pedersen og Alexander Sørloth hadde gigantsjanser til å utligne, og Ødegaard burde nok også hatt straffe da Rodri meide ham ned i den første omgangen.

De norske var svært frustrert over dommeren, og både Ødegaard og Sørloth fikk gult kort for protester.

– Jeg er ganske sikker på at jeg skal ha straffe der. Han kommer med knottene rett inn i ankelen min, sa Ødegaard.

Solbakken var knallhard i sin dom om situasjonen.

– Det er soleklar straffe. Før, da vi spilte, var det slik at ingen reagerte om taklingen kom etter at spilleren fikk avsluttet, men her fullfører han. Du kan ikke slå ned en etter at ballen er spilt bort. Jeg blir litt lei meg, sa Solbakken og fortsatte:

– Det var litt fransk arroganse ute og gikk der, sa landslagssjefen om dommer Benôit Bastien.