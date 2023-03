God prestasjon: 0-3

Uttrykket brukes ofte: Dette var ikke en 0–5 kamp, dette var ikke en 0–3 kamp. Men det var det. Resultatet er ubønnhørlig. Så kan vi som er opptatt av hva som ligger bak resultatet bare fortsette.

Og det gjør vi gjerne. Norge skapte de største sjansene i denne kampen før Spania fikk sine to sene scoringer. Men Fredrik Aursnes flotte avslutning ble stoppet av en sterk keeper, Martin Ødegaard skulle hatt et straffespark og Gøran Sørloth blåste Norges største sjanse over med sitt svakeste bein. Men spisser på landslaget skal kunne avslutte med begge. I dette tilfellet høyre.

Etter at Spania hadde hatt 150 pasninger mot Norges 12 de første tolv minuttene, og fått sin 1–0 ledelse, skiftet dette oppgjøret overraskende karakter. I siste halvdel av 1. omgang styrte Norge kampen. Fordi Fredrik Aursnes er blitt en internasjonal toppspiller. Det skjedde også i lange perioder etter pause. Men når man skaper fire store sjanser mot Spania, må noen av dem utnyttes. Det skjedde ikke. Og da blir det null poeng.

Ståle Solbakken fortalte om sin tomhetsfølelse etterpå. Han var marginer fra å oppleve en av Norges beste bortekamper noensinne. Det de hadde trent på denne uka, fungerte i kampen. Så sprakk det.

Landslagssjef Ståle Solbakken på sidelinjen på La Rosaleda stadion i Malaga.

Men en av konklusjonene etter opplevelsen i Malaga er at dette spanske laget ikke er uovervinnelig. Spiller det som mot Norge, kan det tape poeng på mange arenaer. Kanskje denne EM-pulja blir mer åpen enn noen hadde tenkt seg.

Det var frustrerte norske spillere i Malaga denne kvelden. Martin Ødegaard ville ikke uttale seg om dommeren i visshet om at det kunne få følger. Men det er mer enn pussig at ikke VAR gikk inn og analyserte situasjonen der han ble sparket ned i straffefeltet. Mulig dommeren lot seg forlede av at Martin Ødegaard hadde fått avsluttet. Men i regelboka er nedsparking og skal straffes uansett. Og da burde i hvert fall VAR ha grepet inn. Akkurat det er uforståelig.

Nå venter Georgia i neste bortekamp tirsdag. Internt kan Solbakken bruke kampen i Spania for alt den er verdt. Men vi starter på null igjen og vi er fortsatt uten Erling Braut Haaland i laget. Nå øker presset på Norge. Vi forventet null poeng mot Spania, vi bør ha uttelling mot Georgia. Kjernen er å sette sjansene uansett hva motstanderen heter.

