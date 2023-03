Bare én seier mot Spania – landslaget vil bryte to tørker

I kveld starter veien mot EM-sluttspillet i Tyskland neste sommer med bortekamp mot Spania i Málaga. Norge har bare Ž€n seier mot Spania, og den kom i EM-sluttspillet i 2000.

13. juni det året satt Solbakken på benken og så Steffen Iversen nikke inn kampens eneste mål da Norge slo Spania 1-0 i Rotterdam. Det var Norges første scoring mot Spania noensinne, og det er fortsatt siste norske seier i et sluttspill for menn. To kamper senere var Norge utslått av EM, og nesten et kvart århundre senere venter vi fortsatt på et nytt sluttspill.

Keeperne var sterkt involvert i vinnermålet på De Kuip, den ene med assist og den andre som syndebukk. Thomas Myhre tok et frispark på norsk halvdel og fant hodet til Iversen inne i Spanias felt. Francisco Molina trodde han skulle nå ballen og rykket ut, men satte seg helt ut av spill slik at hodestøtet seilte inn i tomt mål. Det var på mange måter typisk. Keeperne har ofte spilt hovedroller i kampene mellom Norge og Spania.

Seieren kostet, for Henning Berg pådro seg skaden som satte ham utenfor resten av EM. Etter 0-1 mot Jugoslavia og 0-0 mot Slovenia måtte Norge reise hjem. Tross seieren i Rotterdam ble Norge slått ut av Spania. Da kampen mot Slovenia ble blåst av, lå Norge an til å spille kvartfinale mot Nederland fire dager senere. To spanske mål på overtid mot Jugoslavia endret alt i gruppa, og Norge var utslått. Fire dager er blitt til minst 24 år.

[ «Norge åpner EM-prosjektet med mest fokus på spilleren som ikke er med» ]

Første gang

Norges første landskamp mot Spania ble spilt i mars 1978 og var den første i Tor Røste Fossens ni år lange periode som landslagssjef. Hjemmelaget vant 3-0 i Gijón. Steffen Iversens far Odd var blant spillerne på det norske laget.

45 år senere har Spania fortsatt vunnet alle sine hjemmekamper mot Norge, men i de tre siste var det bare med ett måls margin.

Norges beste prestasjon mot Spania var nok 0-1-tapet på Gran Canaria i februar 1996. Norge var klart best og skapte masse sjanser i en uvant 4-4-2-formasjon, og det selv om Lars Bohinen og Tore André Flo begge måtte ut med langtidsskade før det var spilt 25 minutter. Flo ble sendt til sykehus og fikk påvist beinbrudd. Ståle Solbakken, som kom inn for Bohinen, hadde en av mange norske sjanser i kampen som ga Egil Olsen mange positive svar.

– Jeg har opplevd tøffere tap, sa Drillo.

To måneder senere møttes lagene igjen på Ullevaal. Den målløse kampen huskes best for at Molina, keeperen som skulle tabbe seg ut i 2000, fikk sin landslagsdebut som utespiller. Han var eneste gjenværende reserve da landslagssjef Javier Clemente måtte gjøre et bytte ved skade. Molina holdt til overmål på å bli matchvinner i sluttminuttene, men greide ikke å overliste Frode Grodås.

[ TV 2: Berge på kanten mot Spania, Berg blir anker ]

Brutal nedtur

I 2003 var det toeromspill om EM-plass i Valencia. Steffen Iversen ga Norge en tidlig ledelse, som Raul utlignet nesten umiddelbart. Espen Johnsen gjorde en kjempekamp i målet, men fem minutter før slutt ble Ruben Baraja matchvinner. Det var første gang på 43 kamper over 16 år at Norge tapte en EM- eller VM-kamp etter å ha scoret først. Henning Berg pådro seg gult kort og fikk dermed ikke sin 100. landskamp i returkampen på Ullevaal.

Den ble en brutal nedtur og Nils Johan Sembs siste kamp som landslagssjef. Spania vant 3-0. Johnsen tråkket over og ble erstattet av Frode Olsen, som skapte kveldens eneste jubelbrøl med en MMA-takling av en banestormer.

For fire år siden var Norge tilbake i Valencia da den forrige EM-kvalifiseringen ble innledet med bortekamp mot Spania. Joshua King utlignet Rodrigo Morenos ledermål med et straffespark, men seks minutter senere fikk Spania straffe da Rune Almenning Jarstein felte Álvaro Morata. Sergio Ramos ble matchvinner i det 71. minutt med en panenka.

[ «Norge uten X-faktoren. Det vil skje oftere» ]

– Stå! Stå!

Alle var klar over at Ramos pleier å sette straffene sine løst midt i mål, og Jarstein hadde før kampen sagt at han ville bli stående om Ramos skulle ta straffe. «Stå! Stå! Stå!», ropte de norske kampobservatørene på pressetribunen mens Ramos var i tilløpet, men Jarstein kastet seg, og ballen seilte midt i mål.

Tapet i åpningskampen var Norges eneste nederlag i forrige EM-kvalifisering, men det ble for mange uavgjorte til at laget kunne utfordre Sverige om 2.-plassen. En av dem kom i hjemmekampen mot Spania i oktober, da Joshua King utlignet med straffespark på overtid etter at Kepa felte Omar Elabdellaoui. Saúl Ñiguez hadde gitt gjestene ledelsen.

En norsk seier, to uavgjorte og fem spanske seire er fasit før lagene møtes på La Rosaleda lørdag. Returkampen spilles på Ullevaal 15. oktober.

[ Defensiv lysning i Solbakkens EM-kvalifiseringstropp ]