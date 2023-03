TV 2: Berge på kanten mot Spania, Berg blir anker

Da Ståle Solbakken møtte til pressekonferanse i Málaga fredag, bekreftet han uoppfordret at Leo Østigård spiller i midtforsvaret. Resten av laget ville han holde for seg selv til det offentliggjøres en drøy time før kampstart. TV 2 mener likevel å vite hvilke elleve som starter kampen på La Rosaleda.

Patrick Berg beholder ankerrollen han hadde i kampene under novembersamlingen i fjor. Han starter for første gang siden oktober 2021 en turneringskamp for Norge, og han gjør det i rollen Sander Berge og Fredrik Aursnes byttet på å ha i nasjonsligaen i fjor. De var begge ute med skade i november.

Mot Spania blir Aursnes og lagkaptein Martin Ødegaard indreløpere, mens Berge skyves ut på høyre kant.

Som NTB skrev torsdag, hadde Berge den rollen da mediene fikk overvære de første minuttene av en formasjonsøkt før treningen den dagen ble stengt. Berge har spilt anker eller indreløper på landslaget under Solbakken, men har erfaring på kant fra klubblaget Sheffield United. Aursnes har i Benfica vist at han fungerer godt i mer offensive roller enn den sekserrollen han tidligere ble foretrukket i.

Spillstyrke

Alexander Sørloth starter som ventet i spissrollen Erling Braut Haaland skulle hatt. Det åpnet plassen på høyre kant som Sørloth vanligvis har bekledd.

Om TV 2 har rett om laguttaket, blir det mye spillstyrke sentralt hos Norge. Stopperparet Østigård og Stefan Strandberg får anledning til å gjenoppta det gode samarbeidet fra nasjonsligakampene i juni i fjor, mens Marcus Holmgren Pedersen og Birger Meling får backplassene. Solbakken har tidligere gjort det klart at Ørjan Nyland er førstevalg i mål.

Mohamed Elyounoussi får plassen på venstre kant og runder dermed 50 landskamper.

---

Dette blir laget, ifølge TV 2 (4-5-1):

Ørjan Nyland – Marcus Holmgren Pedersen, Stefan Strandberg, Leo Østigård, Birger Meling – Sander Berge, Martin Ødegaard, Patrick Berg, Fredrik Aursnes, Mohamed Elyounoussi – Alexander Sørloth.

---