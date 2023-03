Norge uten X-faktoren. Det vil skje oftere

Det var breaking news i de fleste sportsredaksjoner tirsdag morgen, og da Ståle Solbakken stilte til pressekonferanse før treningen i Marbella, sa han mange kloke ord. Blant annet dette: - Vi trenerne skal takle det, spillerne skal takle det, men jeg er mer usikker på dere, sa han til et glisende pressekorps. Vi var nesten tilbake til VM i 1994 da Rune Bratseth hadde smerter i kneet foran åpningskampen. Krise!

Men det Solbakken ikke kommer utenom er jo at landslaget må klare seg uten spilleren som akkurat nå er verdens beste spiss. Og vi vet jo hva han sjøl tenkte da han utbrøt dette til lege Ola Sand mandag kveld: - Dette er ikke mulig, Ola! Utbruddet kom etter at landslagslegen hadde konkludert med at Erling Braut Haalands lyskeskade gjør at han er uaktuell til de to første EM-kampene mot Spania (lørdag) og Georgia (tirsdag).

Dette er de to første kampene på den lange veien mot EM-sluttspillet i Tyskland i 2024, et mesterskap som er Ståle Solbakkens overordnede mål med dette laget som ikke har vært i sluttspill siden året Erling Braut Haaland ble født (2000). Haaland skal ha vært nedbrutt da han satt på Solbakkens rom ved midnatt og måtte konkludere med hjemreise etter å ha scoret åtte mål for Manchester City på de to siste kampene.

Mannen er en internasjonal sensasjon i fotballens verden og nyheten var selvsagt den store snakkisen i den spanske leiren der deres lag har samling i Madrid opp mot denne kampen. Spania er den store favoritten i denne pulja der de to beste lagene går videre. Andre lag i pulja er altså Georgia, Skottland og Kypros.

Siste storkamp Erling Braut Haaland måtte stå over var VM-kvalifiseringen mot Nederland i Rotterdam i november 2021 (tap 0-2). Norge hadde fortstat en teoretisk mulighet til å nå VM-sluttspillet i Qatar. Da fikk vi se et tafatt norsk lag som knapt skapte målsjanser. Haaland sto over de to siste landskampene i fjor høst etter den skuffende nedturen mot Serbia 0-2 tap) men Ståle Solbakken var malmklar på at Manchester City ikke har lagt noe press på landslagsledelsen.

Men dette er uansett noe Norge må leve med. Arbeidsgiveren kommer alltid først i denne bransjen. Men vi tror på Erling Braut Haaland når han sier at han helst vil spille alle landskamper han kan. Han viste det i fjor da han var med i samtlige oppgjør i Nations League. Han har fortsatt en guttunges mentalitet når han ser en gressplen.

Norge har to verdensstjerner i Braut Halaand og Martin Ødegaard, men landslaget må alltid ha løsninger på plass uten at disse to er med. Det er den viktigste jobben til Ståle Solbakken som også understreket at han nå ikke ville nevne Erlings navn resten av denne samlingen. Det er selvsagt et riktig fokus. Han må bruke all energi på de spillerne han har tilgjengelig.

Han henter heller ikke inn noen ny spiss fordi det ligger i dagen at Alexander Sørloth blir sannsynlig erstatter for Haaland. Han har mye spilletid i Real Sociedad og møter spanske forsvarsspillere hver helg. Jørgen Strand Larsen, Ola Brynhildsen og Kristian Thorstvedt er de andre alternativene Norge har.

Nå er det Martin Ødegaard som får mest fokus de neste dagene. Kapteinen må mane fram seiersmekanismene han jobber med i Arsenal hver dag. Norge har ikke tapt for Spania ennå. Vi har bare mistet spissen som alle landslag i verden ville tatt til seg.





