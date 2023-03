Haaland hylles i England etter målfesten – 10 på børsen

Av avisen Manchester Evening News har nordmannen fått maks uttelling på børsen i form av en 10′er.

«Ett mål hvert 12. minutt, noe som får en vanskelig kamp til å se lett ut», skriver avisen.

Med fem mål er Haaland oppe i 33 nettkjenninger i Europas gjeveste klubbturnering. Han er også toppscorer i årets utgave med ti mål på seks kamper.

Kringkasteren BBC omtaler Haaland som «brikken til at ingen ønsker å trekke City i kvartfinalen». Av de fikk Haaland er rangering på 8,91.

Daily Mail skriver at Leipzig ble stående igjen etter å ha blitt «ydmyket av et av Europas beste fotballag og nesten helt sikkert Europas mest destruktive spiss».

«Effekten var så kraftig til tider at det virket som om Manchester City hadde to Haaland på banen», skriver The Telegraph.

Haaland har nå like mange mesterligamål som Samuel Eto'o, og er en scoring unna å tangere Manchester United-legenden Wayne Rooney.

Herjet med gamletreneren: – Han var så sulten!

Erling Braut Haaland spilte under Marco Rose både i Salzburg og Borussia Dortmund. Tirsdag feide han gamletrenerens RB Lepzig ut av mesterligaen.

– Han hadde en stor kveld. Han var så sulten! Han scoret mål med føttene og hodet, vant andreballer, gjorde dype løp. Det så så enkelt ut, sa Rose til BT Sport etter å ha sett Haaland score fem ganger i Manchester Citys 7-0-seier.

– Jeg kjenner Erling godt, og jeg er klar over hans kvaliteter. Han vil alltid ha mål. Etterpå tok han matchballen fra dommeren. Det viser at det var en spesiell kveld for ham. Jeg gratulerer ham.

Rose tok på seg skyld for at Leipzig ble utklasset.

– Vi kom aldri inn i kampen, og det er mitt ansvar. Måten vi slapp inn målene gjør det veldig bittert. Vi var veldig dårlige defensivt i eget felt, og det i en utslagskamp i mesterligaen, sa han.

– City endret noe i presset sitt i forhold til kampen i Leipzig, og vi hadde ikke ventet det.

Rose var Salzburg-trener fra 2017 til 2019, og Haaland fikk sin debut i klubben under hans ledelse. De ble gjenforent da Rose var Dortmund-trener i 2021-22.

