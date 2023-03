Haaland-scoringer for Klaveness

Samme dag som Erling Braut Haaland banket inn sine fem historiske mål i Mesterligaen, inntok Lise Klaveness salen på Fifa-kongressen i Kigali i Rwanda der den omstridte Fifa-presidenten Gianni Infantino torsdag skal gjenvelges for fire nye år. Uten motkandidat. Sveitseren har hatt posisjonen siden februar 2016 da han måtte overta etter den skandaliserte Sepp Blatter.

På forrige Fifa-kongress i Doha i Qatar i fjor fikk Lise Klaveness sin historiske debut da hun talte både VM-vertskapet og Fifa midt imot. Det har gitt henne en rekke priser i den norske offentligheten, men mindre oppmerksomhet i fotballens verden. Og noe motstand.

I Fifa er mekanismene fortsatt sånn at sportslige prestasjoner fort blir de største snakkisene. Akkurat nå er Erling Braut Haaland fotballverdenens mest oppsiktsvekkende fenomen og det legges merke til hvor han kommer fra. Vi har selv fått merke det når vi har beveget oss i internasjonale fora. “Haaland, Haaland”, forbindes med Norge.

Det er en helt ny situasjon. I Fifa-miljøet har Norge alltid vært en sportslig parentes, slik man blir når regelen er at man nesten uten unntak aldri kvalifiserer seg til VM-sluttspill. I denne forsamlingen er Norge best på breddefotball.

Vi tror ikke Brautens scoringer åpner alle dører for Klaveness, men i small-talk-seansene får hun bruke det for det det er verdt. Norge er eneste nasjon som kommer til Fifa-kongressen med forslag om hvordan man skal følge opp menneskerettighetsbruddene i Qatar. Av erfaring vil denne forsamlingen se mer fremover enn bakover, men vi får håpe hun i hvert fall får noen vestlige lands støtte.

Klaveness egentlige kamp er å komme seg inn i Uefa-styret (Europa) på deres kongress i neste måned i Lisboa. Det er slik den omstendelige prosessen med å endre fotballens internasjonale organer kan starte. Men det er uendelig langt fram.

Man slår seg ikke opp i Uefa og Fifa ved å rope høyest og fornærme flest, men ved å opptre taktisk med sunn fornuft og god retorikk. Da må man også spille delvis på lag med sine motstandere, før man kan dra den siste finta og sette ballen i krysset. Klaveness har klart også det i sin fotballkarriere. Haaland ble tatt av banen etter sin femte scoring mot Leipzig tirsdag kveld. Pep Guardiola forklarte det med at han må jo ha nye rekorder å strekke seg etter.

Tirsdag ble det endelig vedtatt at fotball-VM skal bestå av 48 nasjoner i sluttspillet, noe som selvsagt øker mulighetene til å få Norge til VM i Mexico, USA og Canada i 2026. Men det er ingen garanti. Parallelt med dette vil Lise Klaveness kjempe for sine posisjoner internasjonalt. Suksessen kommer neppe like raskt som Braut Haalands scoringer, men det kan hjelpe å ha en bidragsyter på banen. Da Haaland ble spurt etter målfesten om hva han kan bli bedre på, svarte han å gjøre sine medspillere gode. Å få dem i bedre posisjoner. Lise Kvaleness scoret også mange mål i sin aktive karriere. Nå er rollen helt annerledes. Men også for henne er den neste kampen den viktigste. Med eller uten Haaland på laget.

Soccer UEFA Norway Candidate Lise Klaveness i aksjon på Fifa-kongressen i Doha 31. mars i fjor. (Hassan Ammar/AP)

