Braut Haaland etter målkalaset: – Jeg klarer ikke å beskrive dette

Braut Haalands fem scoringer i denne Mesterligakampen utgjør et nytt kapittel i denne fortellingen.

Etter tirsdagens scoringsfest er Haaland oppe i utrolige 33 mål på 25 kamper i den gjeveste europacupen. Mot Leipzig viste han igjen at tenningsnivået skrus til et ekstra hakk når Champions League-hymnen spilles.

– Det er en fantastisk følelse. Jeg klarer ikke å beskrive den. Jeg er glad, det er det eneste, sa Haaland til TV 2 etter kampen.

– Det eneste jeg kan gjøre er å gå ut og gjøre det jeg er god til, og det fikk jeg til i dag.

Han er den tredje i historien som scorer fem mål i én og samme mesterligakamp. Lionel Messi (for Barcelona mot Leverkusen i 2012) og Luiz Adriano (for Sjakhtar Donetsk mot Bate Borisov i 2014) har gjort det tidligere. Messi og Haaland er alene om å ha gjort det i utslagsrundene.

– Erling var forbløffende, men alle var eksepsjonelle i dag. Han er en utrolig fyr med et enormt talent. Kraften, innstillingen. Han er veldig god, sa City-manager Pep Guardiola til BT Sport etter jærbuens fem mål på 60 minutter.

Haaland er både den raskeste (antall kamper) og yngste til 30 mål i turneringen. Dessuten har han satt klubbrekord i City med 39 scoringer i løpet av én sesong. Med det femte målet slettet han Tommy Johnsons klubbrekord på 38 satt for 94 år siden.

Effektivt

Etter 1-1 i den første kampen i Tyskland hadde Leipzig et berettiget håp om en skrell i Manchester, men drømmen om avansement ble knust av et par effektive Haaland-minutter midtveis i første omgang.

City hadde allerede produsert et par store sjanser da dommer Slavko Vincic valgte å blåse hands på Leipzig-back Benjamin Henrichs og straffespark til City. Avgjørelsen ble raskt omdiskutert blant eksperter og i sosiale medier, men ga like fullt Haaland sjansen til å score sitt 29. Champions League-mål.

Nordmannen var sedvanlig sikker fra straffemerket og hamret ballen ned i høyre hjørne.

Bare to minutter senere var spisskjempen på farten igjen. Han presset gjestenes keeper Janis Blaswich til å gjøre et svakt utspill, og senere la han igjen ballen til Kevin De Bruyne. Citys midtbanestrateg hamret ballen i tverrliggeren, men Haaland nikket inn returen.

– Vi jobbet med det høye presset i går. Jeg synes vi burde bruke det enda mer, sa Haaland til BT Sport.

[ Braut Haaland på verdenslaget igjen ]

Heldig Ederson

3-0 kom like før pause etter en heading av Ruben Dias på corner. Portugiserens forsøk traff stolpen og spratt langs mållinjen, og ved bakre stolpe kunne Haaland takle inn nok en scoring.

I mellomtiden hadde gjestene hatt uflaks med en dommeravgjørelse igjen. City-keeper Ederson var langt ute på banen og klippet ned Konrad Laimer, men slapp unna både frispark og utvisning. I stedet fikk Leipzig-spissen Timo Werner gult kort for protester.

City-showet fortsatte etter sidebytte. Ilkay Gündogan skaffet seg plass og klemte inn 4-0 nede i hjørnet, og Leipzig-spillerne virket helt utslåtte.

– Vi må være ærlige. City har et fantastisk lag, og vi var sjanseløse, sa Leipzig-spiller Emil Forsberg.

[ Slik utvides fotball-VM ]

Heftig målteft

Verre skulle det likevel bli. Etter et hjørnespark og en god dobbeltredning av Blaswich i det 53. minuttet havnet ballen i beina på Haaland, som dundret inn sitt fjerde mål for kvelden.

Det neste målet lignet på 5-0-scoringen. Blaswich fikk bare slått et City-forsøk ut igjen i feltet, og der lå Haaland perfekt plassert igjen. Nordmannen fikk en enkel jobb med å sette inn 6-0, attpåtil med høyrefoten.

– Superkraften min er å score mål. Ved flere av målene rakk jeg ikke å tenke, jeg prøvde bare å få ballen inn. Det handler om å sette den der keeperen ikke er, sa Haaland til BT Sport.

Haaland kunne ha jaktet målrekorden i en enkeltkamp i mesterligaen, men Guardiola valgte å spare sin stjernespiss. Etter 62 minutter ble jærbuen erstattet av Julián Álvarez. Han virket ikke glad for det, og han bekreftet overfor TV 2 at han hadde håpet å bli den første med seks mål i en CL-kamp.

– Ja, selvfølgelig hadde jeg lyst på det, sa han.

Den siste halvtimen ble en transportetappe for City, som kontrollerte begivenhetene og sikret avansement til kvartfinalen med god margin. På overtid skrudde De Bruyne inn 7-0 med et langskudd.

Etter kampen måtte Braut Haaland ut på gressteppet igjen og la seg hylle av supporterne. Det var liten tvil om hvem som fortjente matchballen denne kvelden.

---

FAKTA

Mesterligaen menn tirsdag, åttedelsfinaler 2. kamp:

Manchester City – RB Leipzig 7-0 (3-0), sammenlagt 8-1

Mål: 1-0 Erling Braut Haaland (str. 22), 2-0 Haaland (24), 3-0 Haaland (45), 4-0 Ilkay Gündogan (49), 5-0 Haaland (54), 6-0 Haaland (57), 7-0 Kevin De Bruyne (90).

Erling Braut Haaland spilte 62 minutter for Manchester C., Ørjan Nyland var ubenyttet reserve for RB Leipzig.

Porto – Inter 0-0, sammenlagt 0-1

Rødt kort: Pepê (90), Porto.