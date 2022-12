Kunne blitt narkolanger. Nå danser han med Brasil

25-åringen forbløffet fotballverden med sin scoring i åpningskampen mot Serbia og han regisserte et ellevilt brasiliansk angrep i overkjørselen over Sør-Korea. Menge hevder det er VMs to flotteste mål til nå.

Nå holder mange Brasil som den store VM-favoritten en drøy uke før mesterskapet i Qatar skal avsluttes. Neste hinder er Kroatia (tapende VM-finalist sist) i fredagens første kvartfinale.

Kunne endt annerledes

Det var ikke mange som pekte på Richarlison som en skinnende Brasil-stjerne foran dette mesterskapet. Han har scoret i mesterligaen for Tottenham i høst, men har slitt i Premier League.

Til nå har VM kanskje vært hans største opptur i karrieren.

– Nei, ikke helt, ifølge et intervju han har gitt til The Daily Telegraph.

Der forteller han om en vanskelig oppvekst og at han var nær ved å gi opp som fotballspiller for åtte år siden.

Richarlison scorer Brasils andre mål mot Serbia på en vridd hel volley. (LAURENT GILLIERON/AP)

Narkotika ble gjemt i hagen

I oppveksten er det et minne som sitter igjen. Da han ble truet, med pistol av en narkolanger som trodde Richarlison hadde tatt plassen hans i gata.

– Det var naturlig i livet mitt, så jeg var ikke redd i det hele tatt. Det var et ganske tøft område. Jeg så narkotika på nært hold hver dag, til og med i vår egen hage ble det gjemt narkotika, sier Richarlison til den engelske avisa.

Men fotballtalentet hans var uomtvistelig og han ville prøve seg.

– Jeg har ikke tall på hvor mange fotballklubber som hadde avvist meg. Så jeg valgte å kjøpe enveisbillett til Belo Horizonte (60 mils reise) for å gi det er siste forsøk. Der fikk jeg napp, forteller han.

Og kontrakten han fikk med America Mineiro i 2015 endret livet hans.

Scoringene kom, han ble fanget opp av den større klubben Fluminense året etter og da var veien kort til verdens største liga, Premier League.

Først til Watford, så Everton før Tottenham kjøpte ham i sommer.

Landslagssjefen så potensialet

Dagens brasilianske anslagssjef Tite, som overtok laget etter VM i Russland i 2018, så potensialet i gutten.

Og hentet ham inn til landslagsdebut mot USA i september samme året. Første landslagsscoring kom i neste kamp mot El Salvador.

Det var kanskje en grunn til at Richarlison løp rett bort til Tite etter at han hadde scoret sitt fantastiske 3–0 mål mot Sør-Korea i dette gruppespiller, der han startet angrepet ved å stå og trikse ballen med hodet.

Det fortjente en dans og han ville at Tite skulle være med på festen.

Den ellers nøkterne 61-åringen hadde lovt ham det hvis han scoret, så da ble det mye dans underveis i den forestillingen.

I 2021 ble Richarlison olympisk mester med Brasil i det ett år utsatte OL i Tokyo.

Nå er VM-tittelen tre kamper unna.

PS. Brasil har aldri tapt for Kroatia.

---

FAKTA

Navn: Richarlison de Andrade

Født: 10. mai 1997.

Fødested: Nova Venécia i Brasil.

Klubber: America Mineiro (2015-16), Fluminense (2016-17), Watford (2017-18), Everton (2018-22), Tottenham (2022-)

Landskamper/mål: 41/20.

Fredagens kvartfinaler:

16.00: Kroatia – Brasil i Education City i Al Rayyan

20.00: Nederland – Argentina i Lusail.