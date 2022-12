Seks av ti dansker vil at fotballforbundet bryter med Fifa

Det viser en meningsmåling foretatt av Voxmeter for nyhetsbyrået Ritzau.

I målingen svarer 11,6 prosent av de spurte at Det danske fotballforbundet (DBU) bør gå ut av Fifa, også dersom konsekvensen er at DBU blir stående alene i fotball-landskapet.

Ytterligere 10,3 prosent slutter seg til synspunktet dersom flere medlemsnasjoner velger å gjøre det samme. Og skulle de 55 nasjonene i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) komme til en felles enighet om å forlate Fifa, stiller ytterligere 36,3 prosent seg bak.

Dermed sier i alt 58,2 prosent av de spurte i undersøkelsen ja til at Danmark skal forlate Fifa under én eller flere omstendigheter.

Mange aspekter

Senioranalytiker ved Play the Game, Stanis Elsborg, peker på at han tror det er vrient for den danske befolkningen å ta alle aspekter ved en Fifa-exit med i vurderingen.

– Det er klart det kan være vanskelig for befolkningen å svare på spørsmål om de mener man bør forlate Fifa uten å vite konsekvensene. Derfor kan det være lettere å svare «ja», fordi man mener at Fifa oppfører seg dårlig, sier han til Ritzau.

– De fleste vil nok også svare at de gjerne vil ha et landslag. Men resultatet blir at dersom du trer ut av Fifa, vil vi ikke ha et landslag slik vi kjenner det i dag, fortsetter Elsborg.

Han peker videre på at det blir svært vanskelig å vende Fifa ryggen alene og danne en ny organisasjon.

Fifa-misnøye

I den samme undersøkelsen svarer 70,7 prosent av de spurte at de mener Fifa har et ansvar for å spre verdier som inkludering av minoriteter, arbeid mot rasisme og det å sikre at menneskerettighetene blir fulgt.

– Fifa blir ikke bare sett på som en fotballorganisasjon som skal drive en fotballturnering hvor som helst i verden. Det er et tydelig bilde at fotballfans og den danske befolkningen i mye større grad mener at idretten har et sosialpolitisk ansvar, sier Elsborg.

Kun 8,2 prosent av den danske befolkningen mener at Fifa faktisk lever opp til sitt ansvar og viser det i forbundets handlinger.

Det danske fotballpresidenten Jesper Møller beskyldte for en tid tilbake Fifa for å bruke «bøllemetoder» og åpnet for å forlate forbundet hvis det ikke endrer seg. Bakteppet for uttalelsene var debatten rundt bruken av det omstridte OneLove-kapteinsbindet under Qatar-VM.