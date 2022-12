Arabisk og muslimsk fotballhysteri. Det er til å forstå

Hvis Marokko skulle ta ett steg til, skriver de fotballhistorie. En semifinale har dette kontinentet aldri vært i. Det kan også bli et dreiepunkt som huskes fra det første VM i Midtøsten.

De som opplever supporterne rundt det marokkanske landslaget i Qatar forteller om en stolthet de sjelden har opplevd. Og i et globalt evenement som et fotball-VM omfavner nå den arabiske verden dette landslaget selv om de selv ikke er fra Marokko. Nå handler det om å vise at det ikke bare er spillere fra Europa og Sør-Amerika som kan spille fotball. Og at fotballkultur finnes overalt.

TV-tallene fra VM i Qatar øker kraftig i store deler av verden. Boikottsnakket som har vært veldig fokusert i deler av Europa, er nærmest fraværende i andre deler av verden. Det kan forklares på mange vis. Men fotball-VM speiler enorme kulturforskjeller, samtidig som det enkle spiller viser sin samlende kraft. På tribunene i Doha samles flagg fra mange muslimske land.

– Vi har nettopp skrevet historie. Vi vil gjerne takke de marokkanske supporterne rundt om i verden for støtten. Denne seieren er for hele det marokkanske folket, det arabiske folket og alle muslimer i verden, sa Marokko-spiller Sofiane Boufal til bein Sports etter at Spania var sendt hjem fra Qatar. Spillerne samlet seg i midtsirkelen rundt det palestinske flagget. Fotball og politikk hører sammen.

Den ferske landslagssjefen Walid Regragui, som overtok laget i september fordi den forrige kom på kant med Chelsea-spiller Hakim Ziyech, føler at laget svever på en bølge. De vant VM-pulja som inneholdt Kroatia og Belgia, de slo ut Spania og de skal opp mot Portugal lørdag. Før dette mesterskapet hadde Marokko vunnet to kamper i sluttspill, den ene var mot Portugal i VM i Mexico i 1986. Og nevnte Ziyech var selvsagt en av spillerne som scoret på straffespark.

Marokko har alt å vinne, og den samme følelsen har lagets supportere som nå finnes over store deler av verden. Skulle de også slå ut Cristiano Ronaldos lag, blir dette et VM for evigheten. Det er også et bilde av dette omstridte mesterskapet i Qatar.

---

FAKTA

Slik spilles resten av fotball-VM i Qatar (norske tider):

Kvartfinaler:

* Fredag 9/12: Kroatia – Brasil 16.00 (Education City i Al Rayyan), Nederland – Argentina 20.00 (i Lusail).

* Lørdag 10/12: Marokko – Portugal 16.00 (Al Thumama i Doha), England – Frankrike 20.00 (Al Bayt i Al Khor).

Semifinaler:

* Tirsdag 13/12: Nederland/Argentina – Kroatia/Brasil 20.00 (i Lusail).

* Onsdag 14/12: England/Frankrike – Marokko/Portugal 20.00 (Al Bayt i Al Khor).

Bronsekamp:

* Lørdag 17/12: 16.00 (Khalifa i Al Rayyan).

Finale:

* Søndag 18/12: 16.00 (i Lusail).