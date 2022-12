Brasil strålte i VM-oppvisning – feide Sør-Korea av banen med drømmemål

Vinicius, Neymar, Richarlison og Lucas Paqueta tegnet seg alle på scoringslisten før sidebyttet i nedsablingen. På tribunen satt Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu og Ronaldo, og heltene fra mesterskapstriumfen i 2002 så ut til å nyte det de fikk servert.

I annen omgang ble den brasilianske fotballhelten Pelé hyllet med et stort banner på tribunen. 82-åringen så mandagens åttedelsfinale fra sykehuset i São Paulo, der han blant annet får medisinsk behandling for en koronainfeksjon.

For Brasil venter Kroatia i kvartfinalen førstkommende fredag. Finalisten fra 2018-VM tok seg mandag videre fra sin åttedelsfinale etter straffesparkkonkurranse mot Japan.

Brasil har ikke vunnet VM på 20 år, og siden mesterskapstriumfen i 2002 har det blitt stopp i kvartfinalen tre ganger (2006, 2010 og 2018). I 2014 måtte en hel fotballverden gni seg i øynene da Brasil ble smadret og tapte 1-7 i semifinalen mot Tyskland. Den gang manglet både kaptein Thiago Silva (suspensjon) og superstjernen Neymar (skadd).

Brasiliansk drømmestart

De søramerikanske storfavorittene trengte ikke mer enn ti minutter på å finne nettmaskene mandag. Barcelona-spiller Raphinha fikk både tid og rom inne i feltet før han fant rekkekamerat Vinicius, som lekkert plasserte inn 1-0 med en kald avslutning.

Få minutter senere ble Richarlison felt av en uoppmerksom Jung Woo-young på hjørnet av sekstenmeteren. Fra krittmerket var Neymar iskald og satte inn 2-0. Dermed var alle Brasils offensive ess involvert i lagets to første mål.

Like før halvtimen var passert trikset Richarlison ballen på hodet fire ganger, før Tottenham-spilleren fant Marquinhos like utenfor sekstenmeteren. Midtstopperen fant Thiago Silva som på én berøring spilte Richarlison alene med keeper. Brasils nummer ni var sikker som banken og mønsterangrepet fikk selv landslagssjef Tite på benken til å danse.

Snaue ti minutter før pause måtte et sjokkskadd sørkoreansk forsvar se nok en ball havne i nettet. Et nytt mønsterangrep ble praktfullt avsluttet av Lucas Paqueta som sørget for 4-0 til Brasil.

Sjanser begge veier

Bare et drøyt minutt etter hvilen fikk Sør-Korea muligheten til å pynte på resultatet med et reduseringsmål, men lagets store lederstjerne Son Heung-min ble stoppet av en ny god Alisson-redning.

Etter en drøy times spilt ble Raphinha spilt fri inne i boksen, men driblefanten fant ikke veien forbi den sørkoreanske sisteskansen.

Like etterpå ble Dani Alves byttet inn til sin 126. landskamp for Brasil. 39-åringen er landets eldste VM-spiller gjennom tidene og gikk mandag forbi Roberto Carlos og overtok 2.-plassen på den brasilianske adelskalenderen.

Et snaut kvarter før slutt fikk innbytter Paik Seung-ho æren av å pynte på resultatet med et kjempeskudd fra distanse.

