Historiske Giroud og Mbappé-dobbel sendte Frankrike videre i VM

I tillegg til Girouds mål scoret superstjernen Kylian Mbappé to ganger. Giroud ble den første til å score 52 mål for Frankrike da han med en flott avslutning sendte ballen i mål like før pause.

Med et kvarter igjen avgjorde Mbappé kampen da han fikk plass inne i 16-meteren. Superspissen banket ballen i mål bak en sjanseløs Wojciech Szczesny. På overtid bøyde han flott inn 3-0 i lengste hjørne fra kanten av straffefeltet. Det var 23-åringens 33. landslagsscoring og hans niende i et VM-sluttspill.

Helt på overtid fikk Polen straffe da Dayot Upamecano handset. Robert Lewandowski bommet først, men straffen måtte tas på nytt. Der var Barcelona-spissen sikker.

I kvartfinalen venter England eller Senegal, som møtes senere søndag. Kvartfinalen spilles førstkommende lørdag klokken 20.

Utslagskampen var Polens første i VM på 36 år. Lagene hadde ikke møtt hverandre i noen sammenheng siden en treningskamp tilbake i 2011.

Rekordtangering

I oppgjøret tangerte kaptein Hugo Lloris den franske rekorden for flest landskamper. Den deler han med Lilian Thuram på 142. Høyrebacken var med på laget da Frankrike vant VM i 1998. Lloris er nå også likt med keeperkollega Fabien Barthez og spissikon Thierry Henry på flest VM-kamper for Frankrike med 17.

Giroud kom inn til kampen i visshet om at han med én scoring ble den mestscorende på Frankrikes landslag gjennom tidene. Det greide han da han sendte Frankrike i ledelsen like før pause.

Kvarteret tidligere bommet han nærmest på åpent mål da han skulle skli innlegget fra Ousmane Dembélé i nettet.

Trippelsjanse

Ti minutter før pause kom Polen til en stor trippelsjanse, men verken Piotr Zielinski eller Matty Cash fikk ballen forbi en god Lloris og midtstopper Raphaël Varane.

Frankrike styrte kampen etter ledermålet og kom til flere gode sjanser i annen omgang. Polen slet med å sette Frankrikes forsvar på det største prøvene. Kvarteret før slutt trygget Mbappé avansementet før han noterte seg for nok en scoring på overtid.