Messi scoret i sin 1000. kamp da Argentina snek seg forbi Australia

Seieren betyr at Argentina skal opp mot Nederland i lagets neste VM-dyst. Den kampen spilles fredag kveld, og Messi stiller der i svært godt slag.

Han viste storspill og finesser ved flere anledninger i lørdagens åttedelsfinale. 35-åringen var også mannen som fikset argentinsk ledelse før pause, mens Julián Álvarez la på 2-0 i andre omgang etter en enorm keepertabbe.

I nesten 80 minutter hadde argentinerne god kontroll på Australia, men det ble likevel nervepirrende på tampen. Det sørget innbytter Craig Goodwin for da han fra distanse skjøt ballen i mål via en uheldig Enzo Fernández.

Like etter holdt Aziz Behich på å gjøre det helt store. Han gikk på et raid og var svært nære å få inn en avslutning fra en god posisjon. En takling i siste liten reddet Argentina.

Dramatisk på overtid

Overtidsminuttene ble et rent fotballkaos. Da tømte australierne seg i iveren etter en utligning, og det passet Messi perfekt. Da spilte han flere ganger fram Lautaro Martínez, men innbytteren sløste bort gedigne muligheter.

Det gjorde også Messi, og det kom et stort gisp fra tribunene da han testet skuddfoten og så ut til å curle ballen i det lengste krysset.

Argentinas misbrukte sjanser kunne ha straffet seg. I sluttsekundene kom den 18-årige innbytterne Garang Kuol gjennom og skjøt fra seks meter. Emiliano Martínez kom kjapt ut og gjorde en matchvinnende redning.

Milepæl

Før hvilen skjedde det ikke stort før Messi ordnet 1-0 i etterdønningene av et frispark i det 35. minutt. Nicolás Otamendi la ballen til rette, og i boksen plasserte Argentinas superstjerne den pent til side for keeper.

Det var Messis niende mål i et VM-sluttspill og første i utslagsfasen. Med det passerte han ikonet Diego Maradona, som i sin tid stoppet på åtte scoringer. Milepælen kom i Messis 1000. proffkamp.

Gabriel Batistuta har den argentinske rekorden for flest scoringer i fotball-VM. Han stoppet på ti fulltreffere.

Kampen virket kjørt for Australia da Álvarez la på 2-0. Han kunne trille ballen over streken etter at Mathew Ryan bommet totalt i egen boks.

Først det siste kvarteret tok det virkelig fyr i oppgjøret med den australske reduseringen og de forspilte sjansene.

VM menn lørdag, åttedelsfinaler:

Argentina – Australia 2-1 (1-0)

45.032 tilskuere på Ahmad bin Ali stadion i Al Rayyan

Mål: 1-0 Lionel Messi (35), 2-0 Julián Álvarez (57), 2-1 Enzo Fernández (selvmål 77).

Dommer: Szymon Marciniak, Polen.

Gult kort: Jackson Irvine, Milos Degenek, Australia.

Argentina (4-3-3): Emiliano Martínez – Nahuel Molina (Exequiel Palacios fra 80.), Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña (Nicolás Tagliafico fra 71.) – Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister (Gonzalo Montiel fra 80.) – Julián Álvarez (Lautaro Martínez fra 71.), Lionel Messi, Papu Gómez (Lisandro Martínez fra 50.).

Australia (4-4-2): Mathew Ryan – Milos Degenek (Fran Karacic fra 71.), Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich – Mathew Leckie (Garang Kuol fra 71.), Aaron Mooy, Jackson Irvine, Keanu Baccus (Ajdin Hrustic fra 58.) – Riley McGree (Craig Goodwin fra 58.), Mitchell Duke (Jamie Maclaren fra 71.).

Lørdagens øvrige kamp: Nederland - USA 3-1

Nederland møter Argentina i kvartfinalen.