Keeper Livakovic den store helten da Kroatia slo Japan på straffer

Livakovic reddet forsøkene fra både Takumi Minamino, Kaoru Mitoma og Maya Yoshida etter at det sto 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger. Da gjorde det ingenting at Kroatia selv bommet på ett av sine straffespark.

Den tapende finalisten fra VM i 2018 fikk en vond kalddusj da Daizen Maeda sikkert sendte Japan i ledelsen like før pause. Ivan Perisic utlignet like etter hvilen, og seier på straffespark gjør at drømmen om en ny VM-finale lever videre for Kroatia.

I VM for fire år siden ble samtlige av Kroatias utslagskamper på veien mot finale avgjort etter enten ekstraomganger eller straffesparkkonkurranse. Den gang ble Danmark, vertsnasjonen Russland og England slått før Frankrike ble for sterke i finalen.

Også i 2018 røk Japan ut av VM i åttedelsfinalen. Da kontret Belgia og Nacer Chadli inn 3-2 på overtid av ordinær tid etter en imponerende snuoperasjon.

Hvem som blir Kroatias kvartfinalemotstander blir klart senere mandag. Da skal Brasil og Sør-Korea spille om videre billett i fotball-VM.

Store muligheter i åpningsminuttene

En god japansk hjørnesparksvariant ga midtstopper Shogo Taniguchi en stor mulighet med pannebrasken fra fem meter etter bare to minutters spill i åttedelsfinalen mandag.

Headingen snek seg imdlertid på feil side av stengene for japanernes del.

Få minutter senere fikk Tottenham-spiller Ivan Perisic sjansen alene med Japans sisteskanse Shuichi Gonda. Sistnevnte gikk seirende ut av duellen med en strålende redning, og heller ikke returballen fikk kroatene satt i mål.

Før halvtimen var unnagjort var VM-finalisten fra 2018 igjen nær scoring, men Andrej Kramaric fikk ikke pirket ballen i mål.

Japansk nettsus

Like før sidebyttet lå ballen i stedet i nettet på motsatt banehalvdel, og nok en gang var det en kort corner som skulle skape trøbbel i det kroatiske forsvaret.

Kaptein Maya Yoshida fikk foten på et godt slått innlegg, og på nærmest åpent mål ekspederte Maeda ballen sikkert i mål. Nettkjenningen kom kort tid etter at Daichi Kamada hadde bommet på en stor målsjanse. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-0 til Japan.

Ti minutter etter sidebyttet fikk Perisic sin revansj etter den misbrukte sjansen i første omgang. Den 33 år gamle ringreven satte pannebrasken glitrende til et strålende innlegg fra Dejan Lovren, og Perisic gjorde dermed sitt tiende mål i EM og VM i karrieren.

Etter drøye timen kunne snuoperasjonen vært fullbyrdet, men Gonda i det japanske buret stoppet en Luka Modric-kanon på mesterlig vis. Dermed sto det 1-1 etter ordinær tid og sjansefattige ekstraomganger.

