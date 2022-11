Førstereis med landslaget: – Litt surrealistisk, egentlig

– Det føles litt surrealistisk, egentlig. Jeg skal bruke samlingen til å nyte det og ta med all erfaring jeg kan videre, sier Molde-spilleren til NTB.

– Jeg kommer inn med ganske god selvtillit etter en god sesong, men jeg vet at jeg ble tatt inn i troppen på grunn av mange forfall. Jeg skal bidra til god stemning, ta nye steg individuelt og forhåpentligvis lære mye.

Han har et godt førsteinntrykk av landslagsmiljøet.

– Det er en veldig fin gjeng, både støtteapparat og spillere. Jeg er blitt tatt veldig godt imot, sier han og roser spesielt landslagssjef Ståle Solbakken.

– Jeg synes det er kult at Ståle tør å ta med folk som leverer i Eliteserien og er i god form. Det setter vi pris på. Han bygger opp produktet, sier han.

En drøm

Hugo Vetlesen og keeperduoen Egil Selvik og Mads Hedenstad er også på A-samling for første gang.

– Dette er resultat av en jobb jeg har lagt ned gjennom flere år. Det er en drøm å være her med de store gutta og kjenne hvordan det er. Det føles veldig, veldig godt, sier Vetlesen til NTB. Etter 16 mål og 12 assist for Bodø/Glimt ble han kåret til årets spiller i Eliteserien.

– Jeg har vært i en veldig god periode. Under samlingen vil jeg være meg selv utpå der og gi alt for laget. Jeg har noen kvaliteter når det gjelder å dukke opp i boks og være avgjørende spesielt på siste tredel, og så har jeg også noen andre kvaliteter som jeg håper å vise fram.

– Det er stort å bli tatt ut, og det viser at jeg gjør noe riktig. Å få være med her er en fin avslutning på en god sesong, sier Lillestrøm-keeper Hedenstad.

Hedenstad og Mannsverk debuterte begge på U21-landslaget under novembersamlingen i fjor. Ett år senere kan de håpe på A-landslagsdebut.

God tid

20-årige Mannsverk er troppens yngste. I likhet med Hedenstad ble han hentet opp fra U21-troppen etter forfall. Også Vetlesen holder alderen for Norges EM-klare U21-landslag.

– Det blir tøft å ta en plass på det laget her, men nettopp derfor skal jeg ta med all erfaring jeg kan herfra. Jeg har mange år foran meg, og at jeg allerede får være en del av dette laget er noe jeg setter ekstremt stor pris på, sier Mannsverk.

– Det viser at jeg er på radaren, inne i systemet. Det gir ekstra motivasjon uansett hvor langt jeg er bak i køen. Jeg vet at jeg iallfall er på blokken.

Han er på blokken også til flere utenlandske klubber, og noen av dem så ham i Moldes siste conferenceligakamp i Belgia. Der gikk det ikke så bra.

– Den kampen var en nedtur både kollektivt og for meg selv. Det var kjipt, men jeg trives veldig godt i Molde og har god tid. Der er mye å se fram til, blant annet Champions League-kvalifisering neste år, sier han.

Gjenforent

Vetlesen fikk i landslagstroppen et gjensyn med Ola Brynhildsen, som han spilte med på aldersbestemte lag i Stabæk. I de lagene var også Kristian Thorstvedt, som har skadeforfall denne gang, samt Emil Bohinen og Tobias Børkeeiet, som ennå ikke har fått A-landslagssjanse.

– Jeg har utallige treningstimer med Ola. Vi er veldig gode venner, og det er stort å være her sammen, sier Vetlesen.

– Jeg kjenner mange av de andre i troppen også, og så er det andre som jeg skal lære bedre å kjenne og bli enda bedre lagkamerat av.

