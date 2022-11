Landslagsstopperne til kamp mot de sene baklengsmålene

Landslagssjefen har sett laget langt på vei frede målet før pause, men slippe inn bekymringsfullt mange mål mot slutten av kampene. Han tror forklaringen ligger i slitne hoder og bein.

– Jeg følger Ståle på det. Vi har vært ekstremt gode defensivt og sluppet til veldig få sjanser og nesten ingen mål, men når man blir sliten så er det ofte det som ligger i ryggmargen som slår inn. De fleste spiller litt annerledes i klubblaget, og så skjer ting mer på automatikk enn det vi skal gjøre her. Tenker folk litt forskjellig så kan det av og til sprekke opp, sier Strandberg til NTB.

Åtte av ni baklengsmål i de elleve siste kampene har kommet etter pause, og sju av dem den siste halvtimen.

– Ståle er en av de aller beste i Europa på den måten å spille forsvar, men det er en krevende måte å spille. Vi i Norge er vokst opp med sonespill, men Ståles måte å gjøre det på er mer ekstrem enn det folk tror. Når det først sitter, er det om ikke umulig så ekstremt vanskelig å skape sjanser og score mål. Vi må jobbe med å utføre planen til punkt og prikke gjennom kampen. Gjør vi det, skal vi bli veldig vanskelige å slå, mener Strandberg.

Jobb å gjøre

Han utgjorde et knallsterkt stopperpar med Østigård i junikampene, men det kom noen baklengsmål mot slutten også da, deriblant to svenske overtidsmål.

– Jeg vet ikke alle grunnene, men det kan være at vi blir litt slitne i hode og kropp og at det gjør at vi ikke klarer å holde det 100 prosent oppe hele veien, sier Østigård til NTB.

– Måten vi spiller forsvar på landslaget er krevende, men veldig bra når det funker. Vi har vært veldig solide defensivt, men på forrige samling glapp det litt. Det er sånt som kan skje, men som ikke er godt nok. Vi har en jobb å gjøre med det.

Strandberg var ute med skade da gruppeseieren i nasjonsligaen glapp med to tap i september.

– Dette laget betyr ekstremt mye for meg, og vi har prestert godt over tid. Det var tungt at jeg ikke kunne bidra da alt skulle avgjøres, men det er umulig å si om jeg kunne gjort noe annerledes. Det var tunge tap, men vi får lære av det vi gjorde feil i de kampene og ta med mye av det vi har gjort rett inn mot EM-kvalifiseringen, sier Vålerenga-stopperen.

– Nå er jeg helt bra igjen, men jeg har ikke vært frisk så lenge. Jeg kjenner ikke noe til skaden, men så får vi se hvor bra formen er.

Lærer mye

Østigård var lenge benkesliter for Napoli etter overgangen til den søritalienske storklubben, men den siste tiden har han fått mer spilletid og blant annet vist seg skikkelig fram i et par mesterligakamper.

– Det er selvfølgelig veldig fint for meg. I en ny klubb vil det ta litt tid, og spesielt når man kommer til et lag som er topp fem i verden nå. Det er selvfølgelig det nivået man ønsker å spille på, og jeg synes det er fantastisk å være med i et sånt lag. At det er tøffere kamp om plassen er det ingen tvil om, men når man får spille kamper i Champions League mot Liverpool og sånne lag så er det mye å lære av det, sier han.

Alt tyder på at Strandberg og Østigård er tilbake som stopperpar i torsdagens kamp mot Irland, men Solbakken har varslet at han trolig vil gi spilletid til minst en av de øvrige stopperne i troppen i løpet av samlingen. Det er Stian Gregersen og Marius Lode.

Hele laget skal samarbeide om sonespillet som i sin beste versjon knebler motstanderens angrepsforsøk.

– De har utført det veldig bra i lange perioder, men når de blir slitne, tenker de ikke like kjapt lenger og er ikke like flinke til å gjøre de samtidige bevegelsene som er soneforsvarets beste virkemiddel. Sist ble vi straffet knallhardt da vi gjorde store feil, sier Solbakken, som håper på framgang torsdag.

