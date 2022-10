Brynhildsen glitret i Moldes første conferenceligaseier

Molde kom til kampen etter et surt 2-3-tap for Djurgården sist. Der ble spissjuvelen David Fofana utvist, og han måtte stå over hjemmekampen mot irene fra Dublin.

MFK slet imidlertid ikke i angrep, og to scoringer av brennhete Brynhildsen og ett mål av Etzaz Hussain sikret tre poeng for de blåkledde. 23-åringen Brynhildsen har vært sentral for Molde denne sesongen og ble nylig belønnet med sitt første uttak på A-landslaget.

– Det var en godt gjennomført kamp. Litt mye klabb og babb til tider, men en sterk seier. Jeg følte vi var veldig komfortable. Vi visste at vi var et bedre lag, sa Brynhildsen til Viaplay.

– Jeg tror ikke de hadde en stor kvalifisert (sjanse). Det ble heldigvis ikke en tålmodighetsprøve når vi fikk den tidligere scoringen, sa Molde-trener Erling Moe.

Etter tre runder står Molde med én seier, én uavgjort og ett tap. De ligger på annenplass i gruppen, à poeng med Gent, mens Djurgården leder med sju poeng etter å ha slått Gent 1-0 torsdag. Andreas Hanche-Olsen spilte hele kampen for Gent, mens Gustav Wikheim fikk et innhopp for svenskene.

Tidlig nettsus

De samme lagene møtes igjen i neste runde. Før det kan Molde sikre seriemesterskapet med seier mot HamKam i helgen. Blir det tre poeng samt at Bodø/Glimt avgir poeng mot Sandefjord, er tittelen sikret.

Molde har storspilt i Eliteserien og tangerte sist helg Lillestrøms rekord på elleve strake seirer. Romsdalingene suser mot serietittelen med seks kamper igjen.

Etter en jevn åpning kom ledermålet etter ni minutter. Magnus Grødem slo ballen inn i feltet med hælen, før den stoppet i en Shamrock-forsvarer. Der kom imidlertid Brynhildsen og la ballen nede i hjørnet.

Molde hadde god kontroll i den første omgangen og kunne ha scoret flere mål.

Måldobbel

Det skulle ikke være noe problem, for kun fire minutter ut i annen omgang satte Brynhildsen igjen ballen i mål. Kristian Eriksen kom seg fri og banket den i tverrliggeren og ned på strek før den spratt opp i luften.

Der var Brynhildsen sterkest i duellen og kranglet ballen over streken.

Snaut ti minutter senere ble seieren på lang vei sikret. Et innlegg fra Martin Linnes traff stanga og spratt ut til Hussain som enkelt satte ballen i mål. Shamrock var relativt ufarlige hele veien og satte ikke Molde-forsvaret på nevneverdige prøver.

Kampfakta

Conferenceligaen fotball menn torsdag, gruppe F (3. runde):

Molde – Shamrock Rovers (Irland) 3-0 (1-0)

3669 tilskuere.

Mål: 1-0 Ola Brynhildsen (9), 2-0 Brynhildsen (48), 3-0 Etzaz Hussain (57).

Dommer: Milos Milanovic, Serbia.

Gult kort: Sivert Mannsverk, Ola Brynhildsen, Eirik Haugan, Molde, Aidomo Emakhu, Seán Kavanagh, Neil Farrugia, Shamrock Rovers.

Lagene:

Molde (3-5-2): Jacob Karlstrøm – Emil Breivik, Eirik Haugan, Birk Risa – Martin Linnes (Mathis Bolly fra 70.), Kristian Eriksen, Sivert Mannsverk (Markus André Kaasa fra 70.), Etzaz Hussain, Mathias Løvik – Magnus Grødem (Magnus Wolff Eikrem fra 70.), Ola Brynhildsen.

Shamrock Rovers (3-5-2): Alan Mannus – Lee Grace, Daniel Cleary, Seán Hoare – Ronan Finn (Roberto Lopes fra 67.), Seán Kavanagh (Dylan Watts fra 78.), Gary O’Neil, Justin Ferizaj (Neil Farrugia fra 68.), Andy Lyons – Aaron Greene (Graham Burke fra 77.), Aidomo Emakhu (Rory Gaffney fra 54.).

