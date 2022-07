Sjögren om Graham Hansen: – Får et smil på leppene av å analysere henne

– Hun har ferdigheter andre ikke har. Under kampen er man som coach inne i situasjonene, men først når vi analyserer kampen etterpå tar vi inn eksakt hva som skjer. Det har vært noen gode øyeblikk når vi har sett på hva hun gjør. Man får et smil på leppene når man ser det, sa landslagssjefen på pressekonferansen etter 4-1-seieren mot Nord-Irland.

EM har så vidt startet, men i øyeblikket har Norge spillerne alle snakker om. Graham Hansen leverte fantastiske dribleraid mot Nord-Irland. Ada Hegerberg gjorde en kjempejobb for laget selv om hun ikke scoret selv, mens Guro Reiten av BBCs seere ble kåret til banens beste.

Graham Hansen satte sitt preg på kampen allerede etter seks minutter, da hun slo tunnel på tunnel og avsluttet med et innlegg som Reiten nikket rett utenfor.

Sykt kult

– Jeg prøver å komme meg inn i boks eller få ballen til mål så fort som mulig. Jeg ser en spiller av gangen og prøver å gjøre det som passer. Jeg forsøker ikke nødvendigvis å slå tunneler, men gjør det som passer i situasjonen. Det var synd at Guro ikke fikk hodet ordentlig på den, for det ville vært sykt kult om det ble mål ut av det, sa Norges tier, som av Uefa ble kåret til kampens spiller.

– Hvis driblingene ikke er effektive så er de ikke så mye verd. Det viktigste var at vi vant og klarte å score litt mål igjen.

Graham Hansen fikk spørsmål om rollen på landslaget, som er annerledes enn den hun har i Barcelona. Der er hun høyre kant, på landslaget får hun vandre slik hun vil.

– Det er mange som spør meg om det, men det er et annet lag, en annen type fotball og andre lagkamerater. Jeg er glad for å spille i en posisjon med mye frihet og der jeg kan hjelpe laget på mange måter. Jeg er glad for å være en tier og kunne komme på ballen, spille med de andre på begge sider og ha det gøy, sa hun.

Lettelse

Sjögren er ikke i tvil om at Graham Hansen skal ha den friheten.

– Det er viktig å få Caro så mye som mulig på ball, og det fikk vi i dag. Enten hun spiller sentralt eller roterer ut til høyre eller venstre så kommer hun rettvendt og utfordrer. Det er som alle kunne se i dag, får vi Caro på ballen så har vi gode muligheter til å skape ubalanse hos motstanderen, sa han.

Graham Hansen misset et straffespark i sin forrige EM-sluttspillkamp for nesten fem år siden. Hun jublet da hun scoret fra 11-metersmerket torsdag.

– Det er alltid hyggelig å score. Det var en lettelse i dag etter at forrige EM var en katastrofe for oss. Vi scoret ikke et mål og måtte reise hjem etter gruppespillet. Alle som var med i 2017 følte lettelse da vi scoret det første målet, og det var fint å score noen mål til, sa hun.

– Det var synd at vi ikke scoret enda et par mål, for jeg synes vi fortjente det. Men om alt var perfekt i første kamp så ville det vært for bra til å være sant.

