Kvinnelandslaget brøt EM-måltørken – knuste Nord-Irland i åpningskampen

– Veldig deilig og veldig morsomt, sa Julie Blakstad til NTB etter å ha brutt måltørken.

Frida Maanum og Caroline Graham Hansen (straffe) økte ledelsen før pause, mens Guro Reiten fastsatte resultatet med et frispark etter at motstanderen hadde redusert.

Da lagene kom på banen, var Norge uten scoring i 478 minutter i EM-sluttspill. Tørken varte i ni minutter til, men etter å ha ventet i over åtte timer (og nesten ni år) på en EM-scoring var det bare tre minutter å vente på den neste. Kampen burde ha endt med Norges største seier i sin lange og stolte EM-sluttspillhistorie.

5-0 over Danmark i 1997 overlevde takket være noen avslutninger som ikke sto i stil med forspillet. Ada Hegerberg hadde mange sjanser, men kom ikke nærmere enn et mål som ble korrekt annullert for offside i forspillet.

Graham Hansen, som herjet med motstanderen og leverte noen dribleraid få andre gjør henne etter, skrøt av spissmakkeren og jobben hun gjorde for laget.

– Ada gjorde en fantastisk jobb i dag. Hun hadde fortjent et mål, sa hun.

– Neste gang kan det være jeg som scorer. Det handler om å løfte laget mot nye høyder, sa Hegerberg.

Grunn til å lette fullstendig er det ikke etter den klare seieren. To motstandere av helt annet kaliber venter neste uke, og det er kampene mot England og Østerrike som vil avgjøre om Norge tar seg videre til kvartfinale.

Nivåforskjell

Nord-Irland yppet seg fra start med entusiastiske supportere i ryggen, men det tok ikke mange minutter før den store nivåforskjellen mellom lagene kom til syne, og de norske kvittet seg med eventuelle debutnerver ved å straffe overmodige motspillere med to fine mål.

Først fikk Blakstad se bare grønt gress foran seg på Nord-Irlands svake høyreside, og Reiten spilte ballen ut til henne. Venstrebacken fosset uhindret fram og skjøt i hjørnet.

– Vi visste at det kunne bli mye rom i overgangene, og plutselig tenkte jeg at oi, det går an å score mål her. Det var veldig deilig å se den gå inn, sa Blakstad.

Tre minutter senere vant Maanum ballen høyt på banen. Den havnet hos Hegerberg, som så at Maanum var helt alene foran mål, og midtbanespilleren kunne trille den i åpent mål. Arsenal-spilleren fulgte opp klubbvenninnen Beth Meads vinnermål for England onsdag.

Norge vasset i sjanser mot et nordirsk lag som spilte altfor dristig mot en motstander med høyere kvalitet både lagmessig og i samtlige posisjoner på banen. Britene spilte også i en rar 5-2-3-formasjon der de tre fremste ikke orket eller ønsket å jobbe tilbake, og sjansene kom tett.

Sløste

Hegerberg og Reiten (etter et spektakulært Graham-dribleraid) hadde hatt store muligheter allerede før 1-0, og keeper Jacqueline Burns utsatte 3-0-målet med gode redninger fra Amalie Eikeland og Maanum, før Hegerberg nikket Reitens nesten ferdigscorede innlegg rett utenfor. Så var det norsk tiki-taka på høyresiden, men Hegerbergs avslutning ble blokkert av Abbie Magee, som hindret en sjeldent vakker lagscoring.

Rett før halvtimen spilt handset Nadene Caldwell på et norsk hjørnespark. Dommer Lina Lehtovaara var en tur borte ved VAR-monitoren og dømte straffespark. Det plasserte Caroline Graham Hansen i hjørnet.

3-0 til Norge ved pause var altfor lite etter alle sjansene Norge spilte seg til.

Første gang

Tidlig i den andre omgangen fikk Nord-Irland juble for sitt aller første mål i et sluttspill da passivt norsk forsvarsspill på motstanderens første hjørnespark endte med at Julie Nelsons nikk snek seg over linja før Guro Pettersen fikk stoppet den.

– Sånn vi startet 2. omgang kan vi ikke starte noen gang igjen, sa Reiten.

Tre måls margin ble raskt gjenopprettet da Graham Hansen raidet og ble felt av Rachel McFadden rett utenfor 16-meteren, og Reiten skrudde frisparket i lengste hjørne.

– Vi diskuterte hvem som skulle ta den, og Caro sa hun stolte på venstrefoten min. Da gjorde jeg det også, sa Reiten.

Norge går til mandagens storkamp mot England som gruppeleder, helt som ventet.

– Det blir flere hakk tøffere, men England har mye press på seg, og jeg tenker at alt er mulig, sa Blakstad.

