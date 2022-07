Reiten slaktet EM-ballen – herjet likevel

Det kunne vært atskillig flere målpoeng for Reiten da de norske angrepsstjernene herjet med motstanderen.

Flere ganger i starten ble baller kassert av dommeren fordi de var for bløte. En gang gikk Reiten selv ut til sidelinja og kastet vekk en av ballene.

– Det var mange baller med lite luft. Det er ikke noe å henge seg opp i, men det er jo litt kjedelig når det kommer en blære utpå der i EM, sa hun til NTB.

Hun noterte assist på Julie Blakstads mål som brøt Norges langvarige måltørke i EM-sluttspill, og hun satte opp lagvenninner for sjanse etter sjanse. Selv misset hun også noen muligheter før hun fastsatte resultatet med et frispark i lengste hjørne.

[ «Den (nesten) perfekte starten» ]

Tillit

– Jeg hadde en diskusjon med Caro (Graham Hansen) om hvem som skulle ta det. Hun sa at hun stolte på venstrefoten min, og da fikk jeg stole på den selv også, sa hun.

– Egentlig ville jeg ha den opp i hjørnet, men keeperen stilte seg midt i mål og kunne ikke nå noe som helst. Da tenkte jeg at den trenger ikke å være så fin. Jeg var litt smartere enn keeperen der.

Like fornøyd var hun ikke med baklengsmålet noen minutter tidligere.

– Sånn vi kom ut i 2. omgang kan vi ikke starte noen gang igjen. Vi har snakket om å være skjerpet ved faste situasjoner, men likevel skjedde det igjen. Det er noen ting å rette på, sa hun.

[ Kvinnelandslaget brøt EM-måltørken – knuste Nord-Irland i åpningskampen ]

Noe helt annet

Reiten er glad for at det var mye godt offensivt spill, men synes uttellingen var for dårlig.

– Vi skapte ganske mye og burde ha scoret et par mål til, men det ble seier i åpningskampen. Forrige EM med null mål og bare tap har hengt over oss lenge, så det var greit å komme i gang på denne måten, sa Chelsea-spilleren.

– Nå skal vi nyte kvelden, så starter vi forberedelsene til å møte England. Det blir noe helt annet.

[ «Presset har aldri vært større på Martin Sjögrens Norge» ]