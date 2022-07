Den (nesten) perfekte starten

Etter fiaskomesterskapet i 2017, da Norge endte uten poeng og mål, har det gått fem lange år før våre beste kvinner nå får sjansen til å revansjere EM-innsatsen som endte med at Ada Hegerberg valgte å trekke seg. I mellomtiden har damelandslaget levert et oppløftende verdensmesterskap, og i år kom også superspiss Hegerberg tilbake på landslaget.

Det har ført til at mange har lansert Norge som en outsider til å nå langt, og noen har sågar trukket fram det norske landslaget som en kandidat til å gå hele veien. Mye av grunnen til det er naturligvis trekløveret Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen og Guro Reiten offensivt, og Martin Sjögren leder en tropp med kvalitet i alle ledd. Både for han personlig og det norske landslaget er dette mesterskapet Norge virkelig skal vise seg fram.

Da er det optimalt å starte med en motstander som Nord-Irland, som vi slo 6-0 i begge kampene i kvalifiseringsspillet. Siden den gang har Nord-Irlands damelandslag blitt profesjonelle, og lagt seg i hardtrening foran mesterskapet, slik at det er en langt bedre motstand Norge får i sin åpningskamp enn den som ble servert i kvalifiseringsspillet.

Likevel er det ingen tvil om at det å møte en såpass svak nasjon i den første kampen er langt bedre enn hvis vi for eksempel hadde møtt England i åpningskampen. Nå kan våre beste kvinner gå inn i mesterskapet med en langt bedre inngang til å spille på seg selvtillit og børste av eventuelle åpningsnerver der vi kunne blitt langt hardere straffet av bedre motstand enn det Nord-Irland kan by på.

Etter en relativt jevnspilt åpning, begynte Norge å koble grepet etter fem minutter spill og før ti minutter var spilt kom vårt første mål i dette mesterskapet. Ada Hegerberg gjorde en god jobb med å få tak i ballen og få gitt den til Guro Reiten. Chelsea-spilleren ser Julie Blakstad som har tatt turen opp fra sin venstreback, og med en nydelig stikkpasning sender hun Manchester City-spilleren igjennom med keeper. Blakstad gjorde ingen feil, og sendte den inn nede ved stolpen. En perfekt start for Norge.

Tre minutter senere viste igjen Ada Hegerberg sitt internasjonale snitt, da Gullballvinneren satte presset høyt og tvang Nord-Irlands keeper til å sende ballen til en presset lagkamerat. Den snappet Frida Maanum opp før ballen gikk til Hegerberg på topp, og Arsenal-spilleren kunne like etter trille ballen i åpent nett etter at Hegerberg på nydeligvis hadde ventet ut keeper og gitt ballen tilbake til Maanum.

Norges to kjappe scoringer betød at kampen i realiteten var vunnet allerede før kvarteret var spilt i åpningskampen. Det gjorde at Norge også kunne hvile spillere etter hvert, og få andre spillere i gang i et mesterskap der vi er avhengig av at også de nest beste leverer på et høyt nivå om Norge skal ha noen mulighet for å nå målet om medalje.

De norske jentene spilte med god fart og fine kombinasjoner. Caroline Graham Hansen var svært bevegelig i sin litt mer frie rolle bak spissene, og sammen med Guro Reiten styrte de alt som skjedde sentralt i banen. Frida Maanum kom seg til flere skuddmuligheter, og Ingrid Syrstad Engen patruljerte dypere på midten med god ro og spilleforståelse. På topp startet Ada Hegerberg et godt toppress, som gjorde det vanskelig for Nord-Irland å spille seg ut.

Der de første 45 minuttene viste hva Norge kunne offensivt, viste starten på den andre omgangen det som har vært den største utfordringen for det norske kvinnelandslaget. Defensivt kommer det ofte unødvendige baklengsmål, etter dårlige avgjørelser eller slurv. Så også da Nord-Irland fikk sitt reduseringsmål, da Maria Thorisdottir ga vekk en helt unødvendig corner.

På den påfølgende corneren vinner Norge den første duellen, men Frida Maanum og Julie Blakstad ble ikke enige om hvem som skulle feie vekk ballen. Det førte til at Nord-Irland kunne legge ballen mot bakerste stolpe, der Maren Mjelde og Ingrid Syrstad Engen hadde trukket for langt over, slik at Julie Nelson kunne heade ballen i mål. Den type baklengsmål må Norge rett og slett luke vekk fortere enn svint.

Da er det bra at våre offensive stjerner virkelig var påskrudd gjennom hele kampen. Caroline Graham Hansen leverte nok et nydelig raid, før hun ble lagt i bakken. Det påfølgende frisparket skrudde Guro Reiten direkte i mål, og det at våre beste offensive kort får positive opplevelser og målpoeng fra start er usedvanlig viktig. Både for deres selvtillit og lagets prestasjoner, men også for målforskjellen som kan bli helt avgjørende når vi kommer fram til gruppefinalen mot Østerrike neste fredag.

---

Kampfakta:

Fotball-EM gruppe A, første kamp:

Norge – Nord-Irland 4-1 (3-0)

St. Mary’s, 9146 tilskuere

Mål: 1-0 Julie Blakstad (10.), 2-0 Frida Maanum (13.), 3-0 Caroline Graham Hansen (31.), 3-1 Julie Nelson (49.), 4-1 Guro Reiten (54.)

Gule kort: Sarah McFadden, Nord-Irland.

Dommer: Lina Lehtovaara, Finland

Norge (4-2-3-1):

1 Guro Pettersen – 2 Anja Sønstevold (4 Tuva Hansen fra 65.), 6 Maren Mjelde (5 Guro Bergsvand fra 81.), 3 Maria Thorisdottir, 17 Julie Blakstad (21 Anna Jøsendal fra 90.) – 15 Amalie Eikeland (9 Karina Sævik fra 65.), 7 Ingrid Syrstad Engen – 18 Frida Maanum (8 Vilde Bøe Risa fra 65.), 10 Caroline Graham Hansen, 11 Guro Reiten – 14 Ada Hegerberg.

Ubenyttede reserver: 12 Sunniva Skoglund, 23 Aurora Mikalsen, 13 Celin Bizet Ildhusøy, 16 Thea Bjelde, 19 Elisabeth Terland, 20 Synne Skinnes Hansen, 22 Sophie Roman Haug.

---