City knuste Newcastle – har solid fordel i tittelkampen

Liverpool spilte uavgjort mot Tottenham lørdag, hvilket betyr at City med seier kunne skaffe seg en luke på tre poeng. Luken har tidligere vært på kun ett poeng, men City har nå råd til å avgi poeng i en av sine siste tre kamper, og til og med tape en av dem så lenge de beholder forspranget i målforskjell.

Skulle det ende likt på poeng, er det målforskjellen som teller.

– Det endrer ingenting for oss. Vi må fortsatt vinne kampene våre, sa City-manager Pep Guardiola til Sky Sports før kampen.

Tittelkandidatene skal møte to av de samme lagene i sesongavslutningen. City har igjen kamper mot Wolverhampton (b), West Ham (b) og Aston Villa (h), mens Liverpool skal møte Villa (b), Southampton (b) og Wolves (h).

Raheem Sterling (2), Aymeric Laporte, Rodri og Phil Foden scoret målene som ga City-jubel mot Newcastle.

Eddie Howes menn har vist gryende form etter jul og har kriget seg ut av bunnstriden. De har langt på vei sikret plassen med sine 43 poeng. Newcastle yppet seg noe søndag, men satte aldri de regjerende mesterne på de største prøvene. Newcastle møter Arsenal hjemme i neste kamp.

Frisk åpning

Newcastle startet kampen godt og kom til flere muligheter. Chris Wood fikk en god sjanse for gjestene etter åtte minutter, men headingen fra kloss hold gikk rett på City-keeper Ederson. Like etter var Laporte nær for City, men avslutningen strøk tverrliggeren.

Etter 19 minutter kom ledermålet etter strålende angrepsspill. Ilkay Gündogan slo et flott innlegg til João Cancelo, men i stedet for å avslutte selv, headet backen den ned til Sterling. Engelskmannen fikk en enkel jobb med å styre ballen i nettet med pannebrasken.

Etter 38 minutter lå ballen igjen i målet bak Martin Dúbravka. Den slovakiske sisteskansen måtte gi retur på skuddet til Gündogan, og der var Laporte som kriget inn 2-0-scoringen.

Kontroll

I 2. omgang hadde City mer kontroll og beholdt ballen i laget i lengre perioder. Newcastle så tafatte ut. Etter et kvarter avgjorde Rodri langt på vei kampen da han stanget et hjørnespark i mål.

Selv etter et nytt baklengs var det lite futt i gjestene, som ble løpende mellom den gjenstående halvtimen. I siste ordinære minutt la Foden på til 4-0 da han endret retning på et skudd fra Oleksander Zintsjenko.

Sterling satte punktum tre minutter senere. Dermed kunne City juble for nok en viktig trepoenger i tittelkampen.

