Chelsea kjemper en innbitt kamp om mesterligaspill neste sesong. Seier mot Wolves lørdag hadde gitt litt pusterom ned til Arsenal og Tottenham, men seks minutter på overtid utlignet Coady og sikret at det ennå er åpent i topp-fire-kampen.

Chelsea har nå fire poeng ned til Arsenal, og seks poeng ned til Tottenham. De to sistnevnte har en kamp til gode på de kongeblå. Chelsea er inne i en dårlig periode og har ikke vunnet på sine tre siste kamper. De spilte først 1-1 mot Manchester United før det ble et forsmedelig tap for nedrykkskandidat Everton.

Romelu Lukaku startet kun for andre gang på ti ligakamper, og takket for tilliten med å sende Chelsea i føringen etter 56 minutter på et straffespark hvor han selv ble felt. To minutter senere var han frampå og scoret sitt andre mål for dagen.

[ Med ny eier på tribunen rotet Chelsea bort en 2-0-ledelse sju minutter på overtid ]

Rotet bort seieren

Det så lenge ut til å holde til seier, men Francisco Trincão skapte spenning med sin redusering med ti minutter igjen. Scoringen var av det flotte slaget. Portugiseren mottok ballen utenfor feltet, førte den noen meter og bøyde den i det lengste hjørnet.

Noen minutter var Trincão svært nær utligning, men avslutningen gikk utenfor. På overtid presset Wolves for utligning og fylte opp i feltet. Det lønte seg da Coady var først på et flott innlegg fra Chiquinho og styrte ballen i nettet.

Chelsea har tre kamper gjenstående, der den neste er mot Leeds borte i midtuken. Wolverhampton har ikke mye å spille for resten av sesongen. Ulvene ligger på 8.-plass med 50 poeng.

[ «Ved siden av husleie er Premier League det viktigste for nordmenn» ]

Ny eier

Det ble natt til lørdag klart at Boehly har signert en avtale som gjør ham til ny eier av London-klubben. Amerikaneren så slagen ut da utligningen på overtid kom.

Salget avhenger imidlertid av at den britiske regjeringen og Premier League godkjenner det. Russiske Roman Abramovitsj ble som følge av sanksjoner tvunget til å legge klubben han har eid siden 2003 ut for salg.

[ Telegraph: Todd Boehly overtar Chelsea ]