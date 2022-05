Manchester United rundspilt og latterligjort av Brighton i 0-4-tap

De røde djevlene kom fra en flott 3-0-seier mot Brentford sist runde, men lørdag hang de ikke med i Brightons spill. Vertene hadde full kontroll og ga aldri fra seg styringen i oppgjøret som sikret dem sin fjerde seier på de seks siste kampene i ligaen.

20 år gamle Moisés Caicedo åpnet festen, før Marc Cucurella, Pascal Gross og Leandro Trossard fullbyrdet ydmykelsen i 2. omgang.

Brighton skapte mange farligheter og lot samtidig ikke United få noe særlig tid med ballen. United kjemper om europacupspill neste sesong og er for øyeblikket på 6.-plass som gir spill i europaligaen.

Det skiller fem poeng fram til Tottenham på 5.-plass, mens West Ham er seks poeng bak på plassen som gir kvalifisering til conferenceligaen. United er uten mulighet til å nå fjerdeplassen som gir mesterligaspill.

Kontroll

Manchester-klubben skal spille sin siste kamp for sesongen mot Crystal Palace borte om drøye to uker, mens Brighton har kamper mot Leeds og West Ham igjen.

Den første scoringen kom etter et kvarters spill. Caicédo mottok ballen utenfor sekstenmeteren og fyrte av en missil langs bakken. Den føk inn i hjørnet bak en sjanseløs David de Gea.

I etterkant av scoringen fortsatte Brighton å presse. De kjørte til tider over de røde djevlene og skapte flere gode muligheter.

Like før pause fikk tidligere United-spiller Danny Welbeck en enorm mulighet. Engelskmannen trengte bare å lobbe ballen over en utrusende de Gea, men ballen gikk i stedet over mål.

Ydmykelse

Tidlig i 2. omgang skulle imidlertid 2-0 komme. Brighton spilte seg fint fremover på banen, og ballen endte til slutt opp hos Trossard ute på venstresiden. Han spilte ballen til en fri Cucurella, som banket den opp i nærmeste hjørne.

Og hjemmelaget var ikke ferdige der. Etter en snau time mottok Gross ballen i feltet, før han på lekkert vis dro av Raphaël Varane og satte ballen i mål. Tre minutter senere lå ballen igjen i nettet, denne gang signert Trossard.

Diogo Dalot forsøkte å klarere da Welbeck lobbet ballen mot mål, men han traff bare brystkassa til Trossard, og ballen spratt i mål. I etterkant skapte United flere farligheter, men ingen overlistet en sterk Robert Sánchez i Brighton-buret.

Kampfakta:

Premier League, runde 36

Brighton – Manchester United 4-0 (1-0)

AmEx Stadium

Mål: 1-0 Moisés Caicedo (14), 2-0 Marc Cucurella (48), 3-0 Pascal Gross (56), 4-0 Leandro Trossard (59).

Dommer: Andrew Madley.

Gult kort: Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot, Manchester U.

Lagene:

Brighton (3-4-2-1): Robert Sánchez – Joël Veltman, Lewis Dunk, Marc Cucurella – Solly March (Tariq Lamptey fra 75.), Yves Bissouma, Moisés Caicedo, Leandro Trossard (Neal Maupay fra 82.) – Pascal Gross, Alexis Mac Allister (Adam Webster fra 65.) – Danny Welbeck.

Manchester United (4-2-3-1): David de Gea – Diogo Dalot, Victor Lindelöf, Raphaël Varane, Alex Telles – Scott McTominay, Nemanja Matic (Fred fra 45.) – Anthony Elanga (Edinson Cavani fra 45.), Juan Mata (Harry Maguire fra 70.), Bruno Fernandes – Cristiano Ronaldo.

