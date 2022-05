Liverpool snublet hjemme mot Tottenham – ga City gullovertak

Ett poeng kan vise seg for snaut for begge lag i deres jakt på henholdsvis seriegull (Liverpool) og mesterligaplass (Tottenham). Liverpool er hårfint foran Manchester City på målforskjell, men har nå en kamp mer spilt enn gullrivalen.

– Åpenbart var ikke dette resultatet vi ønsket, men jeg er fornøyd med prestasjonen, så da må vi godta det. Det er veldig vanskelig å møte et lag med spillere og trener i verdensklasse når de har hatt en uke til å forberede seg og vi spiller hver tredje dag, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp til BT Sport.

– Spillerne svever ikke i garderoben nå, men vi har mange viktige kamper foran oss og må bare stå på.

Jakter 4. plassen

Tottenham er ett poeng bak fjerdeplasserte Arsenal, som har spilt en kamp mindre.

– Vi tok et viktig poeng, men dessverre greide vi ikke å få med oss tre. Jeg er veldig sliten nå. Det var en av de mest utmattende kamper jeg noen gang her spilt. Jeg er stolt over hvordan vi utførte kampplanen, men jeg synes vi fortjente mer, sa Tottenhams målscorer Son Heung-min til BT Sport.

Antonio Contes lag forsvarte seg med stor dyktighet i en 5-4-1-formasjon, og hvittrøyene satte fart framover hver gang de luktet en kontringsmulighet. Det ga flere gode sjanser, og i det 56. minutt tok de ledelsen med et drømmeangrep som satte Liverpool-forsvaret sjakk matt.

Liverpool-forsvaret utspilt

Keeper Hugo Lloris slo raskt og presist opp på Emerson, som spilte kjapt videre til Harry Kane på løp dypt inne på Liverpools halvdel. Hjemmelaget så ut til å ha nok spillere på rett side, men Kane dro dem med seg mot siden og trillet til Ryan Sessegnon, som i stedet for å skyte slo skrått ut til Son Heung-min. Han hadde beveget seg helt alene inn mot mål og kunne fra 5-meteren bare sette foten på ballen.

Tottenham-seier ville ha løftet laget til 4.-plass og satt veldig press på naboen Arsenal. Samtidig ville Liverpools drøm om fire titler vært nesten knust.

Hjemmelaget hevet seg og prøvde å få til en ny vending som i mesterligaduellen mot Villarreal tidligere i uka. Luis Diaz var den store spilleren da, og det var han som sto bak utligningen i det 74. minutt. Hans skudd ville ikke gått inn om ballen ikke hadde endret retning på Rodrigo Bentancur og utmanøvrert Hugo Lloris.

Liverpool greide ikke å få inn vinnermålet som ville ført gitt laget to poengs ledelse før Manchester City møter Newcastle søndag. Gjestene var faktisk nærmest på tampen, da Pierre-Emile Højbjerg fikk ballen på hodet alene foran mål. I stedet for å avslutte, prøvde han å styre den til Kane, men Virgil van Dijk fikk klarert.

Stolpetreff

Før pause hadde van Dijk og Højbjerg hver sin avslutning i målstengene. Liverpool-stopperen knuste to motspillere i lufta på et hjørnespark fra Trent Alexander-Arnold, men headingen traff tverrliggeren. Højbjerg fikk god treff fra distanse litt senere, men ballen spratt stolpe-ut bak Alisson.

Dansken var sentral i flere hvasse Tottenham-kontringer som satte hjemmeforsvaret på prøve.

Tottenham må håpe at Leeds tar poeng fra Arsenal søndag, ellers glipper 4.-plassen fort ut av rekkevidde.

Kampfakta:

Premier League, runde 36

Liverpool – Tottenham 1-1 (0-0)

Anfield

Mål: 0-1 Son Heung-min (55), 1-1 Luis Díaz (73).

Gult kort: Kostas Tsimikas, Fabinho, Naby Keïta, Liverpool, Ben Davies, Ryan Sessegnon, Tottenham.

Lagene:

Liverpool (4-3-3): Alisson – Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson (Kostas Tsimikas fra 63.) – Jordan Henderson (Diogo Jota fra 63.), Fabinho (Naby Keïta fra 87.), Thiago – Mohamed Salah, Sadio Mané, Luis Díaz.

Tottenham (3-2-2-3): Hugo Lloris – Cristian Romero, Eric Dier, Ben Davies – Emerson Royal, Ryan Sessegnon (Davinson Sánchez fra 77.) – Rodrigo Bentancur, Pierre-Emile Højbjerg – Dejan Kulusevski (Harry Winks fra 84.), Harry Kane, Son Heung-min (Steven Bergwijn fra 90.).

