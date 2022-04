Storbritannias rikeste kaster seg inn i Chelsea-kampen – byr 49 milliarder kroner i siste liten

Ratcliffe er majoritetseier kjemikalieselskapet Ineos og er blant Storbritannias rikeste. Budet på Chelsea tilsvarer over 49 milliarder kroner.

– Vi la inn et bud i morges, og vi er den eneste britiske budgiveren. Våre motiver er rett og slett å prøve å skape en veldig fin klubb i London. Vi har ingen motiver om profitt fordi vi tjener penger på andre måter, sier milliardæren til avisen The Times fredag.

Ratcliffe er Chelsea-fan og eier fra før de europeiske klubbene Nice i Frankrike og Lausanne i Sveits. Han eier også sykkellaget Team Ineos Grenadiers.

Vil hjelpe krigsofre

Det blir fra Ineos-hold opplyst at formålet med budet er todelt. Litt over 20 milliarder kroner er ment å bli investert i Chelsea-driften over ti år, mens 29 milliarder skal settes av til å hjelpe ofre for krigen i Ukraina.

Salgsprosessen av Chelsea styres av den amerikanske banken Raine, som har varslet at de snart vil offentliggjøre sin foretrukne budgiver.

Roman Abramovitsj er tvunget til å selge som følge av sanksjonene britiske myndigheter har rettet mot ham i kjølvannet av krigen i Ukraina. Salget av klubben gjennomføres trolig i løpet av mai, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Fire budgivere

Fra før kjemper tre mulige kjøper-konstellasjoner med base i USA om å vinne kontrollen over Chelsea:

* Boehly, Wyss and Goldstein

* Martin Broughtons stjerneselskap

* Stephen Pagliuca

Chelsea har vunnet 21 trofeer på 19 år under Abramovitsj eierskap. Russeren utviklet klubben til å bli en av Europas mest suksessrike.

