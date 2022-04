Arsenal-fan Lewis Hamilton bidrar med 115 millioner kroner i Chelsea-bud

Kanalen avslører at Formel 1-stjernen Hamilton og tennisesset Williams er blant investorene som har forpliktet seg til å bidra i budet Broughton står i spissen for sammen med de amerikanske forretningsmennene Josh Harris og Dave Blitzer.

Hamilton er Arsenal-supporter, og har sågar en tatoo med Arsenal på. Flere Arsenal-fans skriver på sosiale medier at de håper Formel 1-stjernen kjøper seg opp for å ødelegge Chelsea innenfra, etter at budet ble kjent.

Sky Sports lister også opp Rodgers-familien fra Canada, Tsai-familien fra Taiwan og den colombiansk-amerikanske bryggeriarvingen Alejandro Santo Domingo blant investorene i det eneste britisk-ledede budet på storklubben.

To andre sammenslutninger er inne i kampen om å kjøpe Chelsea:

* Finansmannen og Los Angeles Dodgers-eieren Todd Boehly sammen med Clearlake Capital.

* Det såkalte Steve Pagliuca-konsortiet med milliardæren Larry Tanenbaum og Boston Celtics-deleieren Pagliuca.

Russeren Roman Abramovitsj er tvunget til å selge Chelsea som følge av sanksjoner på grunn av krigen i Ukraina. Det er ventet at salget blir gjennomført i løpet av mai.

