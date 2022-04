Familien Ricketts trekker seg fra Chelsea-bud

I en uttalelse fra den amerikanske familien, som er i et konsortium ved navn «Ricketts-Griffin-Gilbert Group», oppgis det at det dukket opp problemer underveis.

– I prosessen med å ferdigstille budet, ble det stadig tydeligere at visse problemer ikke kunne løses gitt den uvanlige dynamikken rundt salgsprosessen, sies det, ifølge Sky Sports.

Budfristen ble oppgitt å være torsdag. De tre gjenværende igjen er:

* Pagliucas konsortium – en gruppering med blant andre den amerikanske forretningsmannen Todd Boehly og Clearlake Capital.

* Forretningsmann Ken Griffin.

* Forretningsmennene Josh Harris og Martin Broughton.

Den amerikanske banken Raine Group håndterer Chelsea-salget. Raine Group vil deretter velge ut sin foretrukne budgiver, og det er ventet at salget av Chelsea Football Club vil være gjennomført i løpet av mai.

Russeren Roman Abramovitsj har eid Chelsea siden 2003, men er tvunget til å selge klubben som følge av sanksjoner på grunn av krigen i Ukraina. Han får ikke lov til å tjene penger på salget, men det er likevel ventet at prisen på Chelsea kommer til å bli opp mot 3 milliarder pund, tilsvarende 34 milliarder norske kroner.

Chelsea er også rammet av sanksjonene, og London-laget kan for tiden blant annet ikke selge kampbilletter eller klubbeffekter. I tillegg er det satt et maksbeløp på 20.000 pund (235.000 kroner) for reisekostnader til en bortekamp.

Raine Groups foretrukne budgiver vil måtte godkjennes av en gruppe eiere og styreledere i Premier League og deretter få lisens av den britiske regjeringen før kjøpet kan gjennomføres.

