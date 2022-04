Tromsø vant etter tabbe av HamKams målvakt

Opsahls scoring etter 51 minutter ble matchavgjørende. Christophe Psyché scoret Tromsøs første mål, mens Pål Alexander Kirkevold sto for HamKams utligning til 1–1 i 1. omgang.

Hagen la seg flat og tok på seg all skylden for baklengsmålet.

– Det var en feil som jeg ikke håper jeg skal gjøre igjen. Det var helt forferdelig og noe jeg ikke vanligvis gjør, sa Hagen til Discovery.

Det ble et spesielt møte for Tromsø-trener Gaute Helstrup. Han var trener for HamKam fra 2019 til 2020, men valgte Tromsø da tilbudet fra nord kom foran sesongen i 2020. Han ble derfor løst ut for sin kontrakt med Hamar-laget.

HamKam kom fra 2–2 hjemme mot Lillestrøm i Eliteseriepremieren forrige helg, mens Tromsø tapte 0–2 mot Odd i Skien.

Best i gang

Hjemmelaget kom best i gang på Alfheim. Stopperen Psyché var høyest inne i feltet på en corner og stanget inn 1–0 etter ti minutter.

Det gikk bare fem minutter før HamKam-kaptein Aleksander Melgalvis fant Kirkevold inne i feltet. Den notoriske måltjuven headet ballen enkelt i mål.

HamKam-målvakten Hagen får nok ikke sove godt til natten etter at Tromsø tok føringen 2–1. Han regelrett rotet inn langskuddet fra Sakarias Opsahl. Skuddet gikk midt i mål, men keeperen fra Guatemala sto litt feilplassert og fikk ikke kroppen skikkelig bak ballen.

Tromsø hadde ballen mest og flest avslutninger på mål, men som alltid var gjestene farlige på de få overgangen de fikk. Mer enn ett mål ble det ikke for bortelaget.

Måtte jage

HamKam-treneren Jakob Michelsen mente at annenomgangen bar preg av det tidlige målet til Tromsø og at hans gutter ble jagende litt for mye.

– Det blir vanskelig å vinne kamper med både mål på corner og en keepertabbe. De var litt bedre enn oss i annen omgang. Vi jaktet seieren, og da kom de til litt flere sjanser enn oss, forklarte HamKam-trener Michelsen.

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde 2

Tromsø – HamKam 2-1 (1-1)

Alfheim

Mål: 1-0 Christophe Psyché (9), 1-1 Pål Alexander Kirkevold (14), 2-1 Sakarias Opsahl (50).

Dommer: Marius Hansen Grøtta, Malmefjorden.

Gult kort: Vetle Skjærvik, Pål Alexander Kirkevold, Oliver Sørensen, HamKam.

Lagene:

Tromsø (3-2-3-2): Jakob Haugaard – Casper Øyvann (Anders Jenssen fra 69.), Christophe Psyché, Jostein Gundersen – Niklas Vesterlund, Lasse Nilsen (Oskar Opsahl fra 69.) – Sakarias Opsahl, Ruben Yttergård Jenssen, Eric Kitolano (Kent-Are Antonsen fra 59.) – August Mikkelsen, Ebiye Moses (Jasse Tuominen fra 85.).

HamKam (3-4-2-1): Nicholas Hagen – Vetle Skjærvik (Oliver Sørensen fra 80.), Julian Dunn-Johnson (Halvor Rødølen Opsahl fra 45.), Hasan Kurucay – Aleksander Melgalvis, Fredrik Sjølstad, Morten Bjørlo (Kristian Onsrud fra 59.), Vegard Kongsro (Clément Bayiha fra 80.) – Kristian Eriksen, Jonas Enkerud (Emil Sildnes fra 71.) – Pål Alexander Kirkevold.

---