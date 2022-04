Salétros scoret etter 28 sekunder i ny smell for KBK mot Sarpsborg

Kampen var kun 28 sekunder gammel da Anton Salétros klinket til fra utenfor 16-meteren. Avslutningen snek seg helt inn ved stolperoten og ga hjemmelaget mer å tenke på etter det sure 0-1-tapet for Aalesund i serieåpningen.

KBK hentet seg inn i kampen igjen og var fryktelig nære på tampen, men det ville seg ikke. Målscorer Sáletros var ikke fornøyd med hvordan bortelaget framsto.

– Vi blir redde, tør ikke å spille. Vi lar KBK komme inn i kampen. Vi er veldig heldig som drar herfra med tre poeng, sa midtbanemannen til Discovery.

– Det er nesten bittert at vi ikke sitter igjen med noe, men etter den førsteomgangen gjør vi det utrolig vanskelig for oss selv. Vi vet hva Sarpsborg er gode på, og de får lov til å være det i første omgang. Så ser du hva KBK er gode på i andre omgang. Da er vi et helt annet lag. At vi ikke scorer ett, to eller tre mål til, er egentlig et under, sa KBK-trener Christian Michelsen.

KBK har vært et fast innslag på øvre halvdel av Eliteserien de siste sesongene og har motbevist ekspertene gang etter gang. Denne seosnginnledningen har ikke gitt vanlig poengfangst for nordmøringene.

– Det er ingen snarveier, men det var betryggende å se den andre omgangen vi spiller selv om det hjelper så lite, sa Michelsen.

Michelsen og KBK møter nyopprykkede Jerv 2. påskedag, mens Sarpsborg tar imot Rosenborg.

Pangstart

Sarpsborg gikk ut i hundre og fikk uttelling umiddelbart. Avslutningen fra Salétros var presis, og ballen føk inn i nettet.

Like etter fikk Molins en kjempesjanse, men McDermott sørget for at det ikke var 0-2 etter to minutter.

Maigaard gjorde 2-0 etter en drøy halvtime på en corner. Ballen havnet hos dansken etter en blokkert avslutning, og han doblet ledelsen med et skudd gjennom beina på keeper.

Molins fikk sitt mål etter lekkert spill like før pause. Tobias Heintz fant svensken som enkelt kunne sette inn 3-0 på åpent mål.

Opphenting

Snuoperasjonen så ut til å være i gang nesten umiddelbart etter hvilen. Diop klinket inn reduseringen med et hardt og lavt skudd.

Hjemmelaget presset på for nok en redusering, men verken Torgil Gjertsen og Aliou Coly fikk full uttelling på sine sjanser.

Et håp om poeng ble tent ved Mucollis redusering ti minutter før slutt. Dansken kom seg helt ned til dødlinjen og avsluttet smart over Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen.

Moses Mawa og Mucolli var begge nære på, men avslutningene gikk i treverket.

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde 2

Kristiansund – Sarpsborg 2-3 (0-3)

Kristiansand stadion, 3636 tilskuere.

Mål: 0-1 Anton Salétros (), 0-2 Mikkel Maigaard (31), 0-3 Guillermo Molins (41), 1-3 Amidou Diop (51), 2-3 Agon Mucolli (78).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: David Agbo, Isaac Annan, Kristiansund, Ole Jørgen Halvorsen, Sarpsborg.

Lagene:

Kristiansund (4-3-3): Sean McDermott – Snorre Strand Nilsen, Aliou Coly, Andreas Hopmark (Brynjólfur Willumsson fra 90.), Isaac Annan (Martin Sjølstad fra 83.) – Jesper Isaksen (Liridon Kalludra fra 45.), Amidou Diop, Sander Kartum (David Agbo fra 45.) – Torgil Gjertsen (Mikkel Rakneberg fra 85.), Moses Mawa, Agon Mucolli.

Sarpsborg (4-2-3-1): Anders Kristiansen – Eirik Wichne (Jørgen Horn fra 86.), Bjørn Inge Utvik, Anton Skipper, Joachim Soltvedt – Anton Salétros, Serge-Junior Ngouali – Mikkel Maigaard, Tobias Heintz (Ole Jørgen Halvorsen fra 63.), Jonathan Lindseth – Guillermo Molins (Rashad Muhammed fra 85.).

---