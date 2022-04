Holm matchvinner da RBK vant i Rekdals hjemmepremiere

Det skjedde i en relativt tam kamp på Lerkendal der Rosenborg lenge styrte det meste, men uten å skape mange store sjanser.

Holm-målet kom etter vedvarende RBK-press etter 32 minutter. Erlend Dahl Reitan slo flatt inn fra høyre, og spissen fikk tuppet ballen inn ved lengste stolpe.

I annen omgang var Odd vesentlig bedre, og Rosenborg lå lavt for å forsvare ledelsen sin.

– Jeg synes dette er en fortsettelse fra forrige helg (2-2 i Bodø) når det gjelder å være ydmyke for hvor Rosenborg Ballklub står som klubb nå. Jeg forstår at det er forventninger til oss her på Lerkendal, men det er ikke Barcelona-fotball, der er vi ikke ennå, sa RBK-keeper André Hansen til Discovery.

Nesten

Odd gikk aggressivt til verks etter pause og kunne fort ha utlignet etter 54 minutter. Da hamret Solomon Owusu ballen i tverrliggeren, mens Filip Jørgensen satte returen i stolpen.

Gjestene fortsatte å presse en periode, men etter 64 minutter var det Odd-keeper Leopold Wahlstedt som måtte i aksjon. Han var raskt nede og avverget et bra skudd fra Holm.

Foran 12.048 på Lerkendal la Rosenborg seg lavt mot slutten for å kontrollere inn 1-0. Det lyktes Kjetil Rekdals elever med, og dermed har de fått en god sesongstart med fire poeng fra de to første kampene.

– Deilig

Matchvinner Holm var strålende fornøyd med å kunne feire seier foran supporterne i Kjernen. Han tror Rosenborg kommer til å bli bedre og bedre utover i sesongen.

– Dette kjentes godt. Det var en sliteseier, og det er utrolig deilig å stå distansen og holde nullen, sa han og erkjente:

– De siste ti minuttene tar Odd over. Vi sliter med å komme oss ut etter å ha vunnet ballen, og det må bli bedre om vi skal fortsette å vinne kamper.

Odd-kaptein Steffen Hagen syntes det var surt å reise hjem uten poeng.

– Første omgang er ikke bra nok, men annen omgang er mye bedre. Vi skaper store sjanser. Men de sitter ikke i mål, og da blir det ikke poeng.

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde 2

Rosenborg – Odd 1-0 (1-0)

Lerkendal, 12.048 tilskuere.

Mål: 1-0 Noah Holm (32).

Dommer: Ola Hobber Nilsen, Nordstrand.

Gult kort: Carlo Holse, Tobias Børkeeiet, Rosenborg, Espen Ruud, Odd.

Lagene:

Rosenborg (3-4-2-1): André Hansen – Renzo Giampaoli, Markus Henriksen, Pavle Vagic – Erlend Dahl Reitan, Per Ciljan Skjelbred (Stefano Vecchia fra 60.), Tobias Børkeeiet, Edvard Tagseth – Carlo Holse, Victor Jensen (Vebjørn Hoff fra 65.) – Noah Holm (Bryan Fiabema fra 84.).

Odd (4-3-3): Leopold Wahlstedt – Espen Ruud (Abel William Stensrud fra 79.), Odin Bjørtuft, Steffen Hagen, Josef Baccay (John Kitolano fra 79.) – Filip Rønningen Jørgensen (Flamur Kastrati fra 79.), Solomon Owusu, Joshua Kitolano – Conrad Wallem (Syver Aas fra 90.), Tobias Lauritsen, Milan Jevtovic (Mikael Ingebrigtsen fra 71.).

---