Grealish-mål i hjemmedebuten da City vant stort – drømmemål av Ings sikret Villa-seier

Pep Guardiola stilte uten stjerner som Raheem Sterling og Riyad Mahrez fra start, mens Kevin De Bruyne var ute med skade. Det ble likevel ingen tøff match for de regjerende seriemesterne mot nyopprykkede Norwich.

De lyseblå tok ledelsen allerede etter åtte minutter etter et selvmål og så seg deretter aldri tilbake. Ferrán Torres fikk et mål annullert etter en VAR-sjekk, men det tok ikke lang tid før Jack Grealish fikk presentert seg for Manchester City-supporterne da han var på rett plass 22 minutter ut i kampen.

Hjemmelaget overkjørte Norwich, men 2-0 sto seg til pause. Etter hvilen la Aymeric Laporte, Raheem Sterling og Riyad Mahrez på til 5-0.

Brentford åpnet Premier League-sesongen med brask og bram med 2-0-seier over Arsenal på hjemmebane, men lørdagens bortekamp mot Crystal Palace var langt mindre severdig.

Kristoffer Ajer spilte hele kampen for klubben og noterte seg for sin andre kamp på rad uten baklengs i Premier League. Det endte 0-0.

[ Liverpool-backene glitret i 2-0-seieren over Burnley ]

Uavgjort for Leeds

Leeds hadde håpet å slå tilbake mot Everton etter stortap mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United i første serierunde, men måtte nøye seg med ett poeng i en svært underholdene kamp.

Everton tok ledelsen to ganger, men Leeds slo tilbake begge gangene og sikret 2-2.

Etter en snau halvtime av kampen ble Dominic Calvert-Lewin holdt i feltet, og etter en sjekk med VAR fikk spissen straffespark. Det tok han selv og satte ballen i hjørnet bak Leeds’ førstekeeper Illan Meslier.

De hvitkledde slo tilbake like før pause da Mateusz Klich scoret sikkert etter fint framspill av Patrick Bamford, men Everton gikk opp i ledelsen igjen like etter hvilen. Demarai Gray scoret sitt første Everton-mål etter framspill av Abdoulaye Doucouré.

Med et drøyt kvarter igjen og spille sørget Raphinha for poengdeling. Brasilianeren fikk ballen like innenfor 16-meteren og skrudde inn 2-2 for Leeds.

[ Liverpool stormet til seier – dette er lørdagens kamper i Premier League videre ]

Drømmemål fra Ings

Aston Villa røk på tap i første serierunde mot Watford, men slo tilbake med seier mot Newcastle lørdag. Danny Ings scoret sitt annet mål på like mange kamper for klubben da han sto for en kandidat til årets mål rett før pause.

Spissen vartet opp med en halvbrasse i feltet, og ballen suste inn i nettmaskene. Den engelske spydspissen scoret også i sesongåpningen mot Watford, men da kom målet på straffespark langt inne på overtiden det sure 2-3-tapet.

Villa skulle også score på straffespark mot Newcastle, men denne gangen var det Anwar El Ghazi som var sikkert fra elleve meter.

Newcastle så også ut til å få straffespark mot slutten av kampen, men etter en VAR-sjekk viste det seg at det var offside i forkant av situasjonen.

[ Solskjær utelukker ikke Varane-debut søndag: – Har trent bra ]

Fotball England Premier League menn lørdag, 2. runde:

Liverpool – Burnley 2-0 (1-0)

Anfield, 52.591 tilskuere.

Mål: 1-0 Diogo Jota (18), 2-0 Sadio Mané (69).

Dommer: Mike Dean.

Lagene:

Liverpool (4-3-3): Alisson – Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Virgil van Dijk, Kostas Tsimikas (Joe Gomez fra 90.) – Harvey Elliott, Jordan Henderson, Naby Keïta (Thiago fra 80.) – Mohamed Salah, Diogo Jota (Roberto Firmino fra 81.), Sadio Mané.

Burnley (4-4-2): Nick Pope – Matthew Lowton, James Tarkowski, Ben Mee, Charlie Taylor – Jóhann Berg Gudmundsson (Erik Pieters fra 79.), Josh Brownhill, Jack Cork, Dwight McNeil – Ashley Barnes, Chris Wood (Jay Rodriguez fra 75.).

Aston Villa – Newcastle 2-0 (1-0)

Villa Park, 41.964 tilskuere.

Mål: 1-0 Danny Ings (45), 2-0 Anwar El Ghazi (62).

Dommer: David Coote.

Gult kort: Douglas Luiz, Emiliano Buendia, Aston Villa, Callum Wilson, Isaac Hayden, Jacob Murphy, Fabian Schär, Newcastle.

Lagene:

Aston Villa (4-3-3): Emiliano Martínez – Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Ashley Young – John McGinn, Douglas Luiz (Axel Tuanzebe fra 88.), Jacob Ramsey – Emiliano Buendia (Jaden Philogene-Bidace fra 86.), Danny Ings (Wesley fra 90.), Anwar El Ghazi.

Newcastle (3-4-1-2): Freddie Woodman – Fabian Schär, Federico Fernández (Joelinton fra 78.), Jamaal Lascelles – Jacob Murphy, Joe Willock (Ryan Fraser fra 90.), Isaac Hayden (Sean Longstaff fra 46.), Matt Ritchie – Miguel Almirón – Callum Wilson, Allan Saint-Maximin.

Crystal Palace – Brentford 0-0 (0-0)

Selhurst Park

Dommer: Martin Atkinson.

Gult kort: Joachim Andersen, Christian Benteke, Joel Ward, Crystal Palace, Christian Nørgaard, Brentford.

Lagene:

Crystal Palace (4-3-3): Vicente Guaita – Joel Ward, Joachim Andersen, Marc Guéhi, Tyrick Mitchell – Conor Gallagher, Cheikhou Kouyaté, James McArthur – Wilfried Zaha, Christian Benteke, Jeff Schlupp (Jordan Ayew fra 68.).

Brentford (3-2-3-2): David Raya – Kristoffer Ajer, Pontus Jansson, Ethan Pinnock – Sergi Canós, Rico Henry – Frank Onyeka (Saman Ghoddos fra 70.), Christian Nørgaard, Vitaly Janelt (Mads Bidstrup fra 87.) – Ivan Toney, Bryan Mbeumo (Yoane Wissa fra 77.).

Leeds – Everton 2-2 (1-1)

Elland Road

Mål: 0-1 Dominic Calvert-Lewin (30), 1-1 Mateusz Klich (41), 1-2 Demarai Gray (50), 2-2 Raphinha (72).

Dommer: Darren England.

Gult kort: Liam Cooper, Patrick Bamford, Leeds, Yerry Mina, Séamus Coleman, Abdoulaye Doucouré, Everton.

Lagene:

Leeds (4-3-3): Illan Meslier – Luke Ayling, Pascal Struijk, Liam Cooper, Junior Firpo (Jamie Shackleton fra 60.) – Stuart Dallas, Kalvin Phillips, Mateusz Klich (Tyler Roberts fra 60.) – Raphinha, Patrick Bamford, Jack Harrison.

Everton (4-2-3-1): Jordan Pickford – Séamus Coleman, Yerry Mina, Michael Keane, Lucas Digne – Abdoulaye Doucouré, Allan – Alex Iwobi (Andros Townsend fra 75.), Richarlison, Demarai Gray (Fabian Delph fra 83.) – Dominic Calvert-Lewin (Moise Kean fra 90.).

Manchester City – Norwich 5-0 (2-0)

Etihad, 51.437 tilskuere.

Mål: 1-0 Grant Hanley (selvmål 7), 2-0 Jack Grealish (22), 3-0 Aymeric Laporte (64), 4-0 Raheem Sterling (71), 5-0 Riyad Mahrez (84).

Dommer: Graham Scott.

Gult kort: Ilkay Gündogan, Manchester C..

Lagene:

Manchester City (4-3-3): Ederson – Kyle Walker, Rúben Dias, Aymeric Laporte, João Cancelo – Bernardo, Rodrigo, Ilkay Gündogan (Cole Palmer fra 68.) – Gabriel Jesus, Ferran Torres (Raheem Sterling fra 61.), Jack Grealish (Riyad Mahrez fra 75.).

Norwich (4-3-3): Tim Krul – Max Aarons, Grant Hanley, Ben Gibson, Dimitris Giannoulis (Bali Mumba fra 46.) – Billy Gilmour, Lukas Rupp (Kenny McLean fra 46.), Pierre Lees-Melou – Todd Cantwell, Teemu Pukki (Josh Sargent fra 77.), Milot Rashica.